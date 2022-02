Andrés Guardado marcó un golazo en la victoria del Betis 3-2 sobre el Zenit en Europa League

Agencias

El Betis derrotó 3-2 al Zenit en San Petersburgo en partido donde Guardado se hizo presente en el marcador y toma ventaja para el partido de vuelta de la serie de 16avos de final de la Europa League.

El equipo sevillano, fiel a su estilo, quiso tener el balón, presionar la rival para tenerlo atenazado y ya a los 8 minutos se adelantó en el marcador tras un remate preciso del cabeza del argentino, Guido Rodríguez.

El gol no cambió nada, los locales no supieron tomarle el aire al partido frente a un rival que no especuló y que a los diez minutos del primero logró el segundo, éste tras una recuperación en el centro del campo y un rápido avance del delantero brasileño Willian José que culminó con un remate por bajo y ajustado a un poste.

Ese segundo gol de los visitantes sí hizo recomponerse a la formación rusa y a los veintitrés minutos llegó por primera vez con peligro a la meta que defendió el portugués Rui Silva, preludió del primer tanto local, obra de Artem Dzyuba, un delantero gigante que se aprovechó de su poderío por arriba.

Tres minutos después, al borde de la media hora de juego, llegó el cuarto del partido y el segundo del Zenit, en esta ocasión del delantero brasileño Malcon, un ex de Barcelona que definió bien una bonita jugada trenzada de los suyos.

Se vio entonces un nuevo partido con dos equipos al ataque, con menos precauciones en defensa y en el que Dzyuba estuvo cerca, otra vez de cabeza, de poner el tercero para el Zenit. Aunque el que si acertó fue el mexicano, Andrés Guardado, al 41’, recibió en los

linderos del área y ante la salida del portero, Mikhail Kerhakov, marcó sutilmente por arriba para darle el triunfo a los españoles.