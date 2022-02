¡Ya tiene competencia!

Agencia México

Erika Buenfil y Victoria Ruffo son de las actrices más reconocidas por su labor en el mundo del espectáculo y ahora brillan en redes sociales, por lo que las dudas con relación a si la madre de José Eduardo Derbez desbancará a la llamada “Reina del TikTok” no se han hecho esperar.

Durante su presencia en la obra ‘José el Soñador’, Erika afrontó los cuestionamientos de la prensa sobre si mantiene una rivalidad con Victoria por su incursión en las plataformas digitales, subrayando que todos tienen la oportunidad de trabajar donde quieran, y la gente es la que se encarga de decidir el lugar que ocupan.

“Lejos de ponernos en competencia o lejos de ¿quién me va a quitar el lugar?, yo creo que cada una de nosotras tenemos nuestro lugar, y nuestro espacio, la red ahí está y todos podemos, es una red para jugar, y no se trata de que una competencia, pues si somos compañeras de toda la vida y nos atrevemos a jugar y nos hemos atrevido a cruzar la frontera de las redes, y contactar con otra generación, lejos de ser competencia el chiste es seguir adelante y que baile y que disfrute”, explicó Buenfil a los reporteros.

Inclusive, Buenfil se dijo dispuesta a realizar una colaboración con su colega. “Sí me la encuentro aquí le voy a decir, pero no la he visto, ¡claro!, o sea, yo disfruto la plataforma y es parte de lo que yo juego con el TikTok, o sea, yo la disfruto, y en ningún momento pienso que le voy a ganar la partida a nadie ni aventarle de codazos a nadie, esta carrera hay pa’ todos, hay que echarle ganas, hay que trabajar, y ya el público dirá”.

Por otra parte, al escuchar el nombre de la ‘Bebeshita’, influencer que recientemente declaró que Nicolás Buenfil quiso tener una cita con ella y la contactó por medio de las redes sociales, la actriz comentó: “Mi hijo gracias a Dios lo pretenden chicas y grandes; Nicolás es un muchachito, es un jovencito, adolescente, y pase lo que pase bienvenido, yo creo que ella es muy grande para él, compartieron diálogos o conversación, pero no tiene nada que ver con que ande con ella, sale con niñas”.

De la misma manera, la artista aseguró tener una excelente relación con el joven y destacó que está en la edad en la que busca tener sus primeras experiencias amorosas. “Le dije ‘ya me di cuenta cómo te gustan, bien guapas mi hijito’, ¿pues qué le digo?, fíjate que yo tengo una muy buena relación con Nicolás y no se intimidó y aparte ¿qué

tiene de malo?, es hombre, le gusta una niña, una muchacha, la vio, hola ¿cómo estás?, y ya, pero sin ningún tipo de pretensión, Nicolás tiene a sus amigos, anda solterísimo, hace mucho deporte, o sea, ¡ay, por favor!, no hagan un escándalo donde no lo hay”.

Sin embargo, no le pareció la idea de que su retoño tenga amoríos con una mujer de más edad que él. “Cuando él esté mayor, todavía es adolescente, es menor de edad, y ya Dios dirá…”.

Finalmente, al escuchar las preguntas sobre si ella se enamoró de un hombre mayor, Erika Buenfil se retiró del lugar manifestando: “De mayores sí, de menores también, buenas noches”.