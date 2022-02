No descarta volver a enamorarse y ser madre

EN DICIEMBRE del 2020 sufrió un aborto espontáneo y días después descubrió que su novio le era infiel.

Agencia México

Sara Maldonado reapareció ante los medios de comunicación para presentar la obra de teatro ‘Prueba perfecta’, momento en que fue cuestionada por su estado de salud, luego de que hace más de un año atravesó un duro momento de depresión.

“Como me ven ahorita, pues así estoy, estoy contenta, estoy feliz, estoy tranquila, estoy emocionada”, manifestó la actriz con una sonrisa.

Debido a que en diciembre del 2020 sufrió un aborto espontáneo y días después descubrió que su novio le era infiel, Sara reflexionó sobre las lecciones que le dejó este episodio de su vida.

“Saber que no estamos solos, que siempre que te sientas en una situación vulnerable, hay que pedir ayuda y que siempre hay grupos de ayuda y gente que te va a querer y apoyar, y sobre todo no tratar de juzgar a las demás personas cuando están en momentos de crisis, porque es súper importante dar apoyo”.

Finalmente, la artista de 41 años confesó que más allá de su trágica ruptura amorosa, no descarta volver a enamorarse e incluso convertirse en madre.

“Siempre creer en el amor, siempre. Todo es posible, la verdad es que he cambiado mi manera de ver la vida, no creo que ser mamá simplemente sea ser mamá biológica, creo que podría ser mamá, digo soy mamá de dos gatitas, o sea, igual y podría adoptar, no sé… ahorita estoy enfocada en la carrera, este año por lo menos este 2022 en la obra de teatro”, remató.