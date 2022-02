Atiende Unidad de Cuidado Animal situación de perros en Loma Alta

Por Josefina Herrera

Después de que algunos vecinos de Loma Alta, en San Juan del Río denunciaran a través de redes sociales que se estaba suscitando un grave problema de envenenamiento de perros, el titular de la Unidad de Cuidado Animal, Mario Merlo Barajas, indicó que están al tanto de la situación y se está revisando.

Mencionó que al menos recibieron dos reportes de este tipo pero al momento de acudir al lugar ya no encontraron los cuerpos, sin embargo el problema de sobrepoblación y todo lo que se ha derivado de ello se ha registrado desde hace años, pero para poder actuar ante ciertas situaciones que se generan como la agresividad y el envenenamiento es importante que los vecinos realicen sus denuncias, pues luego de acudir ya no quieren hablar.

“Loma Alta es una zona que tiene el problema de este tipo si nos comentaron, estamos trabajando con grupos de rescatistas que atienden esa zona y nos reportaron el envenenamiento, fue un perro y un gato lo que tenemos documentado, no recuerdo si me comentaron que había uno más, pero ya no nos dieron más datos, y en este caso los invitamos a que nos reporten, digo vamos pero en este caso ya no estaban los cuerpos, ya los habían recogido, pero les decimos ahí en la colonia si alguien tiene un video o si pudo ver algo que se acerquen para que nos den más información porque bueno también vamos y preguntamos y luego nos dicen que no”.

Agregó que la sobrepoblación también se ha registrado porque muchas de las casas son de renta, y al moverse de ahí se les hace fácil abrirles la puerta y dejar que se vayan, pero lo más grave es que no están esterilizados y como conocen la zona se quedan a vivir por ahí y comienza el proceso de reproducción.

Ante este problema de años, indicó que se han llevado algunas jornadas de esterilización con rescatistas para que de alguna manera se genere conciencia, sobre todo si el fin es tener un animalito de compañía y no se vuelva un problema de inseguridad para los mismos vecinos.

Relacionado a esta misma situación, el titular de Cuidado Animal, informó que al no estar los perros esterilizados también los vuelve agresivos, y esto pasa porque cuando las hembras entran en celo, hay problema de dominio entre los machos alfa, y cuando hay denuncia el área acude para retirarlos con el fin de que no ponga en riesgo a los habitantes, pero si el perro tiene dueño y ocasiona un conflicto mayor entonces hay una multa.

“Volvemos al caso de la esterilización, un perro agresivo, y luego la gente dice es que él era tranquilo, siempre detectamos por ejemplo que cuando entra una perra en celo los perros se vuelven agresivos y es porque es el proceso propio de la naturaleza de reproducirse, y normalmente hay competencia por ser el macho alfa, se vuelve más agresivo, en este caso la unidad va, acude y ya sea que retiremos, y siempre procuramos retirar a la hembra que está en celo y al macho dominante que es el alfa, que es el más agresivo y trabajamos ahí con algunos grupos de rescate, se esterilizan y se les ofrecen a ellos para que sigan viéndolos, tratamos de buscarle algún adoptante pero si el perro se les escapó y vamos con el dueño, lo reclama se hace la amonestación, es cobro de multa y se le dan las indicaciones para que no vuelva a ocurrir, pero la mayoría de las veces es porque entra una perra en celo y los perros se tornan un poco agresivos porque están tratando de reproducirse o porque ha llegado un grupo de machos a la colonia y empieza una pelea por la dominancia”.

En lo que va del año esta área ha recibido dos reportes de perros agresivos que ha tenido que ir a atender a esta colonia, en donde dijo generalmente brindan acompañamiento Protección Civil, elementos policiales y Bomberos, pero depende de la situación ya que en el caso de que el dueño haya resguardo al animal se inicia otro procedimiento.

Ante este tipo de situaciones que se han registrado no sólo en esta colonia si no a nivel República por la irresponsabilidad del cuidado animal refirió que siempre lo que se busca es crear conciencia de lo que conlleva la tenencia de una mascota, pues ésta no únicamente es al interior de los domicilios si no también por la convivencia con otros vecinos que pueden no gustarle los animales, y con la finalidad de llevar una sana relación y estadía lo mejor es estar consciente de la responsabilidad de tenerlos.

“Si la finalidad de todo es que cuando tenemos una mascota lo queremos para que conviva como parte de nuestra familia y no buscamos la reproducción pues invitarlos a que esterilicen, les ayuda muchísimo en salud a sus mascotas, prevenimos enfermedades tan graves como la contracción de tumores, pero sobre todo la mascota, nuestro compañero de vida que tenemos no va a tener estos picos de altas hormonas donde busca reproducirse, sino que va a ser un animal equilibrarlo, con la esterilización vamos a ganar un animalito que va a ser más apegado a nuestra familia y bueno vamos a prevenir muchas enfermedades y vamos a evitar de cuando empiezan las temporadas de celo de las perras pues tanto ellas como ellos evitan problemas de agresividad”.