Corazones Mágicos impulsará prisión preventiva para presuntos agresores sexuales

Por Mercedes Cortés

Noticias

La Fundación Vida Plena I.A.P. a través del programa “Corazones Mágicos” buscará establecer en la ley nuevos mecanismos para garantizar que las personas acusadas de agresión sexual sean procesados en prisión preventiva.

“Los agresores sexuales no deben de estar en la calle, no deben de tener acceso a un proceso abreviado, no deben llevar a cabo los procesos con arraigo domiciliario, deben estar en las cárceles cumpliendo las penas”, aseveró.

La Vicepresidenta del Patronato, Fernanda Lazo Payró señaló que en este 2022 -año en el que se cumple una década de operación del programa “Corazones Mágicos”- buscarán dar impulso a políticas públicas que incrementen las penas a personas que ejerzan violencia sexual infantil y enfaticen la protección a los niños, víctimas de estas prácticas.

En México vivimos un tema de agresión muy fuerte como sociedad y tenemos que ser muy reflexivos porque al final del día, la mayoría de las personas aprenden la agresión y la violencia dentro de las casas.

Acerca de su plan de trabajo, adelantó que se diseña una agenda dirigida a la atención de la problemática con la Legislatura local, en específico con la diputada Laura Dorantes.

Entre los puntos de acuerdo a los que se dará seguimiento en la legislación local está la adecuación del concepto de abuso sexual infantil, pues en el Código Penal del Estado de Querétaro se establece que se trata de tocamientos a una niña, niño o adolescente y en el ámbito médico, ésta concepción abarca también prácticas que ocasionan daños psicológicos y no necesariamente se acotan en manifestaciones físicas. “Hay muchas formas de violencia sexual y no debemos de minimizar ninguna”, señaló.

Actualmente, Corazones Mágicos atiende a 175 niñas, niños y adolescentes al mes, cifra que, de acuerdo con Lazo Payró, no ha mostrado tener una evolución importante a raíz de la pandemia.

De acuerdo con sus estadísticas, el 80 por ciento de los pacientes queretanos sufrieron algún tipo de violencia sexual al interior de sus hogares y por parte de algún familiar, el 11 por ciento, por parte de un conocido y el 9 por ciento restante por parte de un desconocido.

Situación por la cual, enfatizó en la necesidad de reforzar la educación sexual en los hogares.

“Hay muchas formas de violencia sexual y no debemos de minimizar ninguna. Con mucha frecuencia nos topamos con mamás o con papás que dicen que la tocó pero no le hizo nada más. Hay niñas y niños que sufren tocamientos y desarrollan un trauma”, mencionó.

Así mismo, indicó que uno de cada tres niños que sufren algún tipo de violencia sexual se convierten en agresores sexuales de niños al llegar a la edad adulta, por lo cual, es indispensable dar un tratamiento oportuno y adecuado para su superación.

“Lo importante aquí es educar. Siempre ha faltado la educación sexual. Necesitamos darles estas herramientas a nuestros niños y desarrollar en ellos habilidades. También para el manejo de redes sociales para detectar situaciones de riesgo”.