Restaurantes sin brotes por COVID-19

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A. C., Antonio Rosas Carapia, mencionó que aunque se habla de brotes por COVID-19 en el sector productivo de San Juan del Río, al menor en el área restaurantera esto no ha ocurrido, pues no hay registro de que se haya tenido que cerrar algún establecimiento por este motivo.

En este sentido, aclaró que contagios entre el personal si ha habido, pero éstos no han derivado un brote, pues en el momento en que comienzan a sentir algunos síntomas o se detecta la presencia del virus, se actúa conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud para evitar que se propague entre el personal.

“Afortunadamente no, se habla de algunos contagios que se han detectado pronto, se han tomado las medidas médicas que están recomendadas y eso ha podido contener un brote masivo en un sólo establecimientos de los colaboradores del mismo”.

Al respecto, mencionó que desde que comenzaron a marcar las medidas sanitarias para poder operar, en su mayoría han sido muy cautelosos con eso, pues lo que menos desean es otro cierre, y por ello se mantienen todos los cuidados para evitar una afectación en la salud tanto del personal como de los clientes.

Asimismo, agregó que incluso la Dirección de Riesgos Sanitarios ha hecho lo propio, pues en el momento que han detectado que algún establecimiento no cumple con los protocolos marcados de inmediato proceden a una suspensión, lo cual también ha ayudado a que todos se alineen justamente para evitar esos riesgos.

En cuanto a la recuperación económica mencionó que afortunadamente han logrado sobrevivir en su gran mayoría a la pandemia, y de seguir así prevén que en los siguientes meses puedan lograr estabilizarse.

“Afortunadamente seguimos sobreviviendo a esta pandemia, vamos en crecimiento, vamos a estabilizarnos en la recuperación económica de la baja venta que tuvimos desde que inició la pandemia en el 2020, seguimos teniendo algo de deuda, se va pagando poco a poco y yo creo que la recuperación económica en el área restaurantera estará viéndose entre junio, julio por ahí de este año, siempre y cuando no haya ningún cierre, que yo creo que como que va marchando bien y ya no va a haber cierre”.