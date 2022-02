Dirigencia de Morena, “perdida y fuera de foco” Guillermo Vega

Por Sergio Hernández

Noticias

El coordinador de los diputados del PAN, Guillermo Vega calificó de “perdida y fuera de foco” a la dirigencia de Morena, luego de amenazar con denunciar a un “monero” a raíz de hacer una caricatura de la secretaria de finanzas Susana Soto.

El diputado fue contundente: “me parece una postura muy pobre, desesperada de ese partido político, no generalizo a las personas del movimiento, pero sí creo que la dirigencia está perdida”.

Al referirse a la rueda de prensa, donde Soto acusó a los reporteros de “chayoteros”, Vega dijo: me parece hasta ridículo querer emprender acciones contra algunos medios. Nosotros lo condenamos y llamamos a la cordura y a la mesura.

Los enemigos, dijo, no son los medios de comunicación, sino los temas que no han sido atendidos en el país y en cualquier lugar de México.

“Creo que han tenido una reacción desmedida y parece que quieren defender lo indefendible y buscando en lugares equivocados y la solución la tienen en sus manos, sólo tienen que cambiar las cosas que han hecho mal”.

Sobre la posibilidad de que se eliminen del código penal los tipos “injuria” y “calumnia”, el legislador dijo que tanto la parte objetiva, como la parte subjetiva es bien importante actualizar en el Código Penal el tema de la teoría del delito, como se percibe a nivel mundial e incluso nacional, cómo se genera la responsabilidad por parte de cualquier persona física o incluso moral y no descartábamos precisamente entrar al catálogo de los delitos penales los cuales tendría que haber en algunos casos modificación, ampliación de sanción o incluso la desaparición de delitos que a juicio de los juristas, de los abogados no estén ya vigentes en la vida diaria o en la vida común, por eso va a ser bien importante invitar a la Fiscalía para que también nos compartan estadísticas sobre cómo y cuántas denuncias o querellas se reciben sobre los tipos y poder hacer un trabajo muy profesional, así que no descarto precisamente que en esta actualización que vamos a iniciar se revise esto que señalas o incluso que pudiera desaparecer si se considera que no es ya un tipo penal vigente.

-¿Podría desaparecer?

-Podría desaparecer sí en el análisis derivado se encuentra que no es un tipo penal vigente de acuerdo con las legislaciones válidamente aceptadas en el país.