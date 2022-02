Dispuesta colaborar con las autoridades

Agencia México

La vida de Inés “N”, de 38 años, y su esposo, Víctor “N”, de 45, cambió radicalmente el pasado 10 de septiembre, cuando las autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión señalándola de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos públicos.

A casi seis meses de su fuga, un familiar de la expresentadora reveló a una publicación de circulación nacional que Inés está dispuesta a que todo acabe lo más pronto posible y le pidió a sus abogados presentar un amparo para que no la detengan en cuanto regrese a México.

De acuerdo con la fuente, la artista hará este sacrificio por sus descendientes. “Ella está harta de huir, ya no quiere seguir escondiéndose, no es la vida que quiere darles a sus hijos, pero no puede regresar a México como si nada porque, en cuanto pise el país, será detenida y exhibida a nivel internacional, lo cual sería todo un circo mediático y es lo que menos quiere”.

Y agregó: “está dispuesta a colaborar con las autoridades para revelar nombres y papeles que los lleven a detener a los verdaderos culpables, obvio, también pedirá protección; no se le hace justo que estas personas estén como si nada en sus casas y con sus familias, mientras ella vive como fugitiva”.

Sobre el motivo que detonó su cambio de actitud, el consanguíneo de Inés contó: “Hace unas semanas fue el cumpleaños de los trillizos y le dio mucha tristeza verlos festejando sin amigos y escondidos, así que prometió que les daría ‘libertad’ de regalo; Inés también está muy triste porque la están señalando muy feo y le han creado una imagen de delincuente que no es. Han sido días complicados para ellos, sobre todo por los niños, nadie se ha puesto a pensar en que es madre y que lo que más le pesa es que sus hijos estén pasando por todo esto, que es muy complicado y no entienden”.

Por otra parte, tras filtrarse una supuesta conversación de Inés “N”, acusando a su ex, Javier Díaz de pedir favores a políticos para meterla a la cárcel, el empresario y padre de los cuatro hijos mayores de la exconductora de televisión se ha pronunciado al respecto.

“Son mentiras, yo no tengo ningún tipo de relación con el gobierno. Lo último que quiero es que metan a la mamá de mis hijos a la cárcel […] llevo siete años haciendo todo lo posible para ver a mis hijos y nada. Pero mira, el karma es cab… y ella está pagando no dejarme ver a mis hijos”, dijo Díaz sobre el controversial tema.

Cabe señalar que en las últimas horas también se ha especulado que Inés ya habría sido notificada vía correo electrónico sobre su audiencia para declarar ante la FGR, y aunque podría hacerlo de forma virtual, tendrá que mostrar su rostro en dicha cita con las autoridades.

“Se señala el 15 de marzo de 2022 a las 12 horas con 10 minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en razón de que la parte quejosa (Inés) proporcionó un domicilio para recibir notificaciones o bien un correo electrónico”, mencionó el periodista de espectáculos Jorge Carbajal en su canal de YouTube.