¡Sale a defender a su amigo!

Agencia México

Plutarco Haza salió en defensa de su amigo y exconsuegro Adal Ramones, luego de que su hija Paola fuera severamente criticada y hasta objeto de amenazas en redes sociales tras publicar un video protagonizado por su empleada doméstica.

Como se recordará, Paola Ramones provocó el enojo de los internautas al compartir en TikTok las imágenes en las que evidenció la broma que le hizo a la trabajadora de su casa por medio de una dinámica que consistía en romper una tabla con la cabeza.

Sin mencionar que en algún momento Paola sostuvo un romance con su hijo Nicolás, producto de su relación con Ludwika Paleta, Plutarco defendió a Ramones explicando:

“Adal es mi amigo, y obviamente todo mi apoyo con sus hijos, los adoro, y a Karla, su esposa, él en particular no tiene más que mi apoyo siempre, creo que es un viejo lobo de mar y sabe perfectamente que esas cosas pasan, ¡imagínate!, para un papá de una niña, pues obviamente le preocupa todo, aunque le hubieran sacado la lengua tu dices ‘¡ay, la agredieron!’, obviamente uno sobrerreacciona”.

Posteriormente, Haza confesó lo que haría en el caso de que su hijo mayor viviera una situación como la de Paola Ramones.

“Si un día se me acerca Nicolás le diré eso ‘la regaste, pero te vieron muchas personas, tú decides si la quieres seguir regando por ahí y te conozcan como el que la riega todo el tiempo, o si quieres irte por este lado’, que es el lado por el que yo trato de irme todo el tiempo, aunque a veces no pueda, que es el lado del prestigio, que es el lado de que ustedes (la prensa) están aquí porque yo actúo, no porque yo soy un güey que baila, ni que dice tonterías, ni que se pega en la cabeza, y si eso me pasa, pues ni modo”, destacó.

De esta forma, aunque Plutarco salió en defensa de su amigo, también dejó entrever que no está muy de acuerdo con lo que su exnuera hizo en las redes sociales.