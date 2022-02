Se sincera la rockera

Agencia México

Alejandra Guzmán se sinceró sobre algunos temas amorosos luego de recordar su sonada rivalidad con Paulina Rubio por el amor de Erik Rubín, actual esposo de Andrea Legarreta.

La intérprete mexicana respondió tajantemente a la posibilidad de que siga existiendo una rencilla con la ‘Chica Dorada’, tras mantener una relación al mismo tiempo con Rubín.

“Yo la verdad no tengo resentimientos, o sea, ya después de tantos años y tantas cosas, digo ‘¿por un hombre?’, yo cuando me di cuenta yo… ‘¡te me largas!, ¡esto se acabó!’, pero yo ya era famosa en ese entonces y sí dije ‘no, aquí escoges, nada más hay de una sopa y punto’, o sea, pues para qué se hace uno sino, o sea, a mí me gusta, pero no comparto el pastel a veces”, dijo entre risas durante la entrevista que brindó a un medio estadounidense.

Posteriormente, la rockera confesó que en este momento los temas amorosos no son su prioridad, sobre todo por la forma en que se ha modificado la forma de conquistar a las mujeres.

“A veces ya digo yo, bueno ¿qué no existe el amor?, ¿que no existe la coquetería?, porque ya todo es por internet, no puede ser que ya no se cierre uno el ojo, que digas ‘hola’, ya todo así, ¿pues qué pasó?, ¿dónde está la coquetería?, ¿dónde está lo sensual?, yo creo que en alguna época donde no había internet, éramos más sensualones, sabíamos cómo sacar el provecho a lo que tenemos”, manifestó.

Finalmente, la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal confesó sentirse más unida a sus famosos padres, debido a que en los últimos meses ha podido convivir más con ellos.

“He ido a ver a mi familia, he estado muy cerca de mi madre, estuvo enferma, entonces sí me da gusto poderle dar algo que ella me dio alguna vez y ese cariño y que tengas a alguien junto contigo cuando te sientes mal, siempre es bueno, aunque estuvo encerrada ahí en el hospital, en la Navidad y en Año Nuevo, entonces fue muy feo, fue muy triste”, culminó.