La comparan con Thalía

BÁRBARA se sumó a los comentarios sobre la polémica que envuelve a Belinda.

Agencia México

La actriz Bárbara de Regil ha conseguido ser una de las figuras del medio artístico más seguidas por sus rutinas de ejercicio y vida fitness en redes sociales; sin embargo, en los últimos días ha provocado revuelo en redes sociales al ser comparada con Thalía debido a que ambas lucen una cintura envidiable.

Durante su charla con la prensa, De Regil escuchó los primeros comentarios sobre la intérprete de “Amor a la mexicana” y rápidamente comentó:

“Brincos diera yo de parecerme a Thalía en su cintura, ¡por Dios!, ¡tantito!, pues yo creo que es el ejercicio, ahorita me he estado aplicando más con la comida, ahora en la pandemia estuve un poquito más relajada, pese a que hacíamos mucho más ejercicio, estaba más relajada, y ahorita estoy más aplicada”.

Debido a que recientemente presumió su encuentro con Alejandro Fernández, Bárbara también fue cuestionada sobre cómo vio al cantante tras el reciente fallecimiento de don Vicente, pero únicamente se limitó a decir:

“Bien, la verdad que no me gustaría hablar de él, porque es su vida y son sus cosas, para nadie ha de ser fácil perder a tu papá, y yo creo que realmente se siente más después de unos meses, o sea, al principio shock y después cuando realmente duele”.

Finalmente, Bárbara se sumó a los comentarios sobre la polémica que envuelve a Belinda en cuestión de si debe regresarle o no el anillo de compromiso a Christian Nodal tras su rompimiento.

“Ay, ¡mi Beli hermosa!, yo sí lo regresaría… no sé, cada quien su punto, pero yo sí lo regresaría, no me lo quedaría, ¿pues para qué te lo quedas?, ¿para qué lo quieres?, muchas dicen ‘para venderlo’… no, pero yo si lo regresaría, a parte es como el enojo y ‘toma’, o sea, ¡claro!, lo regresas, ¿para qué te lo quedas?”, concluyó.