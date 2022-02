¡No tiene nada que ocultar!

MÓNICA Marbán confesó no tener ningún resentimiento con la familia Pinal.

Luego de que los hijos de Silvia Pinal decidieron tomar posesión del teatro de su madre, será el próximo 5 de marzo cuando la señora Mónica Marbán, amiga de la primera actriz, deje de administrar dicho inmueble.

“Yo no sé si la Dinastía Pinal, pero Luis Enrique que es el interesado, aquí está el teatro, yo no me opongo, y además yo también ya tengo derecho a ser feliz, a irme a vivir con mi hijo a Estados Unidos, o ir a ver a mis nietas a donde se me dé la gana”, explicó la señora en entrevista para el programa Venga la Alegría.

De la misma manera, Marbán, recalcó que su gestión ha sido transparente. “No tengo nada qué ocultar, y tengo papeles de todo lo que ha entrado en el teatro por años, y tengo las placas, y tengo gente que me conoce, que me quiere”.

Posteriormente, la señora Mónica aseguró que el único momento en que el teatro estuvo cerrado fue durante la pandemia, por lo que desconoce el motivo de los malos comentarios hacia su persona.

“No tiene por qué atacarme, ni tienen por qué decir que el teatro está en malas condiciones, o que no ha dado resultados, o que las cuentas no salen, o sea ¿what happened? (¿qué pasó?), o sea, no, es algo que no voy a permitir, no hay por qué hablar mal el uno del otro”, manifestó.

Finalmente, y pese a su incomodidad por las cosas que se han dicho de ella, Mónica Marbán confesó no tener ningún resentimiento con la familia Pinal.

“¡Qué Dios los bendiga!, de doña Silvia menos, si la adoro, y le estoy agradecida por su amistad y por el trabajo que me ha dado tantos años. Y esto es como un matrimonio que ya se divorcia, cada quien para su casa, y cada quien con sus cosas. Con Luis Enrique yo no tengo ninguna relación, por eso no me explico de dónde le ha nacido decir tantas cosas de mi persona, yo realmente nunca he tenido tratos con él, para quien he trabajado es para la señora Pinal, a la que le he entregado cuentas es la señora Pinal, yo no tengo relación ni con Alejandra, ni con Luis Enrique, con La Pasquel sí porque es mi amiga y de vez en cuando nos hablamos y nos vemos, pero tampoco somos íntimas”, remató.