¡Se le aparece Vicente Fernández!

EL ARTISTA se le manifiesta todos los días desde que falleció.

Agencia México

A casi tres meses del lamentable deceso de don Vicente Fernández, la familia del cantante sigue afrontando su pérdida, aunque algunos de ellos han revelado la forma en que el ‘Charro de Huentitán’ se les ha manifestado tras su ausencia.

Por su parte, Alex Fernández contó que en pleno velorio su abuelo le envió una señal para confirmarle que lo acompañaría durante su trayectoria musical.

“Algo raro que me pasó cuando estaba, justo que estaba su ataúd, y que estábamos ahí toda la familia y nos dieron la oblea y empecé a rezar y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera”, inició su relató el hijo del ‘Potrillo’ en entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’.

Y añadió: “Le dije ‘dame una señal si sí o sí me estás escuchando, si estás de acuerdo’, la gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se me dobló), y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno, pero fue un sí’”.

Pero Alex no es el único que ha sentido la presencia de don Vicente, pues hace una semana doña Cuquita, viuda del intérprete, contó la forma en que el artista se le manifiesta todos los días desde que falleció.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”, reveló la viuda del cantante durante la misa que se hizo en honor al ‘Charro de Huentitán’, para conmemorar el que hubiera sido su cumpleaños 82.

Como se recordará, Vicente Fernández perdió la vida el pasado 12 de diciembre luego de permanecer internado en un hospital de Guadalajara por cuatro meses tras sufrir una caída en su rancho ‘Los 3 Potrillos’ a consecuencia del Síndrome de Guillain-Barré que padecía.