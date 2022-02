Invierte UAQ más de 20 mdp en CeSeCos Sur y San Juan del Río

Por Jahaira Lara

Noticias

Alrededor de 20 millones de pesos se invierten en la reubicación y mejora de espacios de las unidades Sur -ubicada en el municipio de Querétaro- y San Juan del Río de la Central de Servicio a la Comunidad (CeSeCo), programa que opera la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Así lo informó el director de la Unidad Académica, Rolando Javier Salinas García, quien explicó que son unidades donde la demanda de servicios se encuentra rebasada, por lo que los proyectos se enfocan en generar espacios dignos donde se cuente con la capacidad para atender a más población y ofrecer más servicios.

Tal es el caso de la Unidad San Juan del Río, donde dijo, se renta una casa que ahora es un espacio insuficiente; por lo que se trabaja en la reubicación y adecuación de un nuevo espacio para atender a más población, desde bebés hasta adultos mayores.

“En cada uno de los espacios que actualmente estamos construyendo son arriba de diez millones de pesos de inversión, pero son espacios bellísimos en términos de la funcionalidad, son espacios super necesarios y que permiten dar a la población un servicio de mucha calidad (…) no porque seamos una institución que no persigue el lucro significa que tengamos espacios que no sean dignos”.

Las centrales de atención psicológica se ubican en San Pedrito Peñuelas, donde se ubica la Unidad Norte; la Unidad Sur en la colonia Burócrata; Unidad Santa Bárbara; Unidad Lomas de Casa Blanca; Unidad San Juan del Río y el proyecto más reciente en Santa Rosa Jáuregui.

Al respecto, el académico compartió que en la Unidad Santa Rosa Jáuregui se brinda únicamente atención virtual, sin embargo, ya se busca un espacio físico para adecuarlo y recibir de manera presencial a la población; aunque aún no se inicia con el proyecto, se estima que podría representar una inversión de un millón 800 mil pesos hasta dos millones y medio.

Finalmente, reconoció que con la pandemia se ha incrementado la demanda, referente principalmente a la atención de la depresión y la ansiedad; sin embargo, recordó que previo a la contingencia también se tenía un número

importante de solicitudes, por lo que hasta el momento se tiene una lista de espera.