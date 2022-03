¡Que siempre sí es su casa!

Agencia México

José Manuel Figueroa reveló que Julián Figueroa y Maribel Guardia son los herederos de la casa en la que vivió Salma Hayek y que compró Joan Sebastian antes de su muerte.

Durante su encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante fue cuestionado por la propiedad y el visible deterioro que presenta, por lo que al escuchar si Salma no estaría interesada en comprar el inmueble, José Manuel dijo: “Que hable con Julián y con Maribel… Sí, (es de ellos)”.

Sin embargo, Maribel rechazó tajantemente ser dueña de esa casa, y ante las preguntas del programa ‘Despierta América’ sobre este tema, inmediatamente replicó: “No, ni mía ni de Julián, ¿de dónde sacan eso?, yo no tengo nada de Joan, yo no soy la viuda de Joan, yo no soy heredera, y nada que haya dejado Joan es mío, pregúntale a él, pero no, yo no sé nada de eso”.

No obstante, Julián contradijo a su madre explicando: “Es mía, ya me había comentado eso mi mamá, que dijeron que la tengo en ruinas. Yo no la tengo en ruinas, así la compró mi papá porque tenía planeado hacer un proyecto ahí”.

Y agregó: “comprenderás que yo ahorita no estoy buscando hacer un proyecto, mi papá me la heredó en vida y yo se lo agradezco mucho, pero yo ahorita no puedo mover nada ahí, pero bueno, el caso es que yo no la tengo en ruinas, así se compró la casa”.

Al respecto del deseo de Joan con la casa de Salma, José Manuel Figuera relató a inicios de este año que el cantautor deseaba abrir un negocio.

“Mi papá compró esa casa hace 18 años, y su idea siempre fue hacer un restaurante, realmente mi papá no se la compró a Salma, se la compró a Sami Hayek, el papá de Salma, y si mal no recuerdo, en el trato de compra y venta que existió, si mi padre lograba el restaurante, existía la obligación o compromiso realmente de que Salma tenía que estar en la inauguración, entonces ojalá que a quien le haya quedado tenga ese concepto y lo pueda aprovechar, que sería fenomenal”, dijo Figueroa en ese momento.

Por su parte, el padre de Salma contó al programa Ventaneando hace tiempo, que el llamado “Poeta del Pueblo” giró instrucciones para iniciar la reparación de la casa en Coatzacoalcos, Veracruz, poco antes de su deceso.

“Él compró la casa que era de nosotros en Coatzacoalcos y la quería convertir en un restaurante. Aproximadamente un mes antes de que falleciera, hablamos con un ingeniero para que comenzara a hacer los levantamientos de piso y eso, pero ya no se pudo. Él quería que el restaurante llevara el nombre de mi hija y cuando vio la cocina supo que eso quería hacer con la casa”, explicó el señor.