Se defiende de las críticas

Agencia México

El cantante Pepe Aguilar acabó con todas los cuestionamientos y críticas luego por la ausencia de la familia Fernández en el homenaje

que se rindió al ‘Charro de Huentitán’ durante Premios Lo Nuestro 2022.

El intérprete de “Por mujeres por tú” contó que tras su participación como director de la distinción que se le hizo a don Vicente en la mencionada gala, visitó a la viuda e hijo del fallecido cantante en Guadalajara, dejando claro que no tiene ningún problema con ellos.

“Vengo de Los 3 Potrillos, estuve con Gerardo y estuve con la señora Cuquita, ahí estuvimos y que hay un cariño muy grande, pero también, independientemente que nos conociera o no nos conociera, como cantante hay mucho respeto para Vicente Fernández”, dijo Aguilar durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Posteriormente, el artista se refirió al homenaje indicando que no tuvo nada que ver con la selección de los artistas que participaron en él. “Yo qué voy a saber, a mí me invitaron los de Univision-Televisa a hacerle un homenaje, no sé por qué no estaría su familia, y lo que hicimos fue lo mejor que pude hacer porque es un hombre que admiro y respeto”.

Por otra parte, Pepe brindó todo su respaldo a Christian Nodal tras el problema legal que enfrentan los padres del joven cantante con la disquera Universal y el contrato que presuntamente firmaron para ceder todos los derechos de los temas del intérprete.

“Uno se utilizó mucho durante varias décadas que es el que le cedieras todo tu catálogo a una compañía de discos por que te produjera y te promovieran, a mi siempre me pareció un mal trato para el artista, la verdad, pero también ellos te ofrecían, las compañías multinacionales, una infraestructura que difícilmente tú como artista independiente pudieras llegar a lograr, eso ya cambió, ahora en estos tiempos, bueno, con los teléfonos celulares puedes hacer una compañía disquera casi casi, definitivamente, cada vez hay más oportunidad de que tú como independiente puedas hacer cosas muy grandes. ¡Qué mala onda que de repente haya este tipo de cosas!, que puedan detener la carrera del artista, pero también ya viste que Christian supo hacer las cosas bien y se salió de una y se metió en otra, que son similares, ojalá que a la que se metió lo trate bien”, manifestó al respecto.

Por último, Pepe Aguilar contó que ya firmó un contrato para realizar la bioserie que relatará la historia de toda su familia. “Acabo de firmar un convenio con un compa que se llama Simon Fuller, entonces muy probablemente vamos a hacer esa serie, pero sin que tenga que venir

una televisora a comprármela, la voy a ser yo junto con Simon, la vida de mi papá y de mi mamá, y de la familia Aguilar, abarca 3 generaciones tiene más drama que La Rosa de Guadalupe, de verdad, un cuento de hadas, pero al principio fue muy complicado para los dos”.