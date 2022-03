¡Se pelean por la herencia de Silvia Pinal!

Agencia México

A pesar de que la dinastía Pinal ha demostrado ser de las familias más unidas en el medio artístico, en los últimos días ha trascendido que las diferencias entre los hijos de Silvia Pinal surgieron luego de que Luis Enrique manipuló a Alejandra Guzmán para declararle la guerra a Sylvia Pasquel.

De acuerdo con una publicación de circulación nacional, una amiga de la familia reveló que la situación que actualmente viven los hijos de doña Silvia es insostenible, pues ya iniciaron los problemas sobre las propiedades y herencias de la conductora a pesar de que ya repartió sus bienes en vida.

“De por sí, Pasquel nunca ha tenido una relación tan estrecha con sus hermanos, aunque lo aparenten. El ser de distintos padres, Pasquel es de Rafael Banquells y Ale y Luis Enrique son de Enrique Guzmán, y la diferencia de edades entre ellos ha hecho que mantengan su distancia. Nunca ha habido una gran unión como ellos dicen, se respetan y nada más, pero ahora creo que la guerra entre ellos se viene en grande por culpa de Luis Enrique”, contó la fuente a la revista.

“Luis Enrique desde hace tiempo anda sacando todo el provecho posible de su mamá, sobre todo desde que doña Silvia enfermó, y no va a parar hasta obtener todo lo que pueda, es muy ambicioso y, aunque la herencia de su mamá ya está estipulada, quiere ver si puede quedarse con alguna otra propiedad de su mamá, incluso anda viendo sacar un documental sobre doña Silvia para conseguir una fuerte cantidad de dinero para él”, detalló.

Además de esto, Luis Enrique desearía convencer a su mamá de que le deje su teatro, el cual será propiedad de Sylvia Pasquel una vez que la primera actriz fallezca.

“Sí, la herencia ya está repartida, incluso a él le toca la mansión de su mamá con todo lo que tiene de valor, entre otras cosas, pero ahora quiere convencer a doña Silvia de que también le deje su teatro, a pesar de que todos saben que su mamá estipuló que es para Pasquel”, añadió la íntima de la familia Pinal.

Sin embargo, este no sería el único plan de Luis Enrique. “Logró convencer a su mamá de que despidieran a la que por 28 años había sido la administradora del teatro, la señora Mónica Marbán, y con la que Luis Enrique ha tenido problemas desde hace tiempo porque piensa que ella es la que filtra a la prensa las cosas que hace él a espaldas de su madre. Obviamente, quiere sacar dinero extra mientras

doña Silvia vive, pero su intención es poco a poco ir convenciendo a su mamá de que cambie el testamento y se lo deje a él, obvio con el argumento de que él es el único que está al pendiente de ella y de sus propiedades”, dijo la fuente.

Al respecto de lo que opina la rockera sobre esta situación, la persona allegada a la dinastía Pinal comentó: “Alejandra no busca ningún beneficio, la verdad es que ella tiene su dinero, sus propiedades y no necesita nada, pero siempre ha apoyado mucho a su hermano, es su incondicional, sobre todo desde que su hija Frida se apartó de ella”.

Finalmente, la amiga de la familia aseguró que Pasquel no realizará declaraciones contra sus hermanos por una poderosa razón.

“Está furiosa, sabe que su hermano no tiene buenas intenciones, pero finge que todo está en paz entre ellos mientras ve la manera de ponerle un alto. No lo va a aceptar públicamente para no provocarle un enojo a su mamá y que pudiera enfermarse, sabe que Alejandra y Luis Enrique le echarían la culpa de lo que le pudiera pasar a su madre del coraje y no quiere caer en provocaciones”, manifestó.