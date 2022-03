Sylvia Pasquel Tajante sobre la herencia de su mamá

Agencia México

La actriz Sylvia Pasquel negó tener algún tipo de problema con sus hermanos Luis Enrique y Alejandra Guzmán por el tema de los bienes y herencia que dejará su madre Silvia Pinal cuando fallezca.

Tras darse a conocer que el hijo de la primera actriz despidió a la encargada de cuidar el teatro de doña Silvia porque desea manejarlo él, a pesar de que ha trascendido que ese inmueble lo heredará Pasquel, y esto ha generado una división entre los hermanos, es la misma Sylvia quien ha desmentido toda esta situación.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la primogénita de Silvia Pinal se encontró con la prensa y aprovechó para negar tajantemente que tenga diferencias con sus consanguíneos.

“Yo me fui de vacaciones hace una semana, la verdad no sé nada de lo que se dice, y pues lo que se dice son puras mentiras, tu sabes que nunca falta el que inventa cosas para crear eso noticioso, por crear notas y para que estén los dimes y diretes porque eso es lo que vende, pero no, son mentiras todo eso”, manifestó.

De la misma manera, la actriz aseguró tener una excelente relación con Alejandra y Luis Enrique. “Son mis hermanos, no tengo por qué llevarme mal con ellos, yo los quiero, yo quiero a todos mis hermanos y los respeto, para mí mi familia son lo más importante y siempre entre nosotros ha habido cariño y respeto”.

Al respeto de los comentarios sobre que ella sería la ideal para dirigir el teatro de su madre, La Pasquel replicó: “Esa es una decisión de mi mami ¿no?, ya cuando mi mamá decida qué es lo que quiere se haga con su teatro, pues si ella eso es lo que decide, pues entonces ya lo pensaremos y lo platicaremos con ella”.

Para finalizar la entrevista, Sylvia Pasquel quiso dejar en claro que no desea nada de la herencia de su famosa madre, destacando que ella ha trabajado toda la vida para tener lo suyo.

“Yo tengo la mío, para eso me he fregado 54 años, tengo yo mi propia digamos bonhomía, por decirlo así, mi propio patrimonio, yo no le ando pidiendo nada a nadie, ni espero nada de nadie, ¿por qué hablar de la herencia si mi mamá está viva?, o sea ¿de qué se trata?”, remató.