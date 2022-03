Fieles acuden a la imposición de ceniza

El vicario de la Parroquia de San Juan Bautista invitó a orar por la paz mundial ante el conflicto bélico

Por Josefina Herrera

Miles de fieles del municipio de San Juan del Río acudieron a la impartición de la ceniza en las distintas Iglesias para cumplir como cada año con esta tradición religiosa y así dar inicio a la Cuaresma y los tiempos de preparación de la Pascua.

Al igual que el año anterior, este 2022 fue distinto, pues ante los tiempos de pandemia tuvieron que hacerse algunas adecuaciones para que las personas pudieran acudir a los templos a tomar la ceniza, pues aunque pareciera que hay un mejor escenario que el que se vivió en el 2021, todavía hay contingencia, por lo tanto aún la población está obligada a acatar las medidas sanitarias.

Con ciertas restricciones y protocolos, así como la reducción de aforos fue como se realizó la imposición de la ceniza, sin embargo los fieles acudieron con completo orden para dar cumplimiento a su fe.

Cabe recordar que el año pasado se implementaron las bolsitas de ceniza para que los ciudadanos pudieran llevarlas a sus familiares que de alguna manera no pudieran acudir personalmente, así como para evitar que adultos mayores y niños, por ser de la población de mayor riesgo salieran de casa y al mismo tiempo no se registraran mayores aglomeraciones en los templos, medida que se repitió este año.

Ante el inicio de Cuaresma y debido a los tiempos que se están viviendo no sólo por la situación de salud si no por el conflicto que vive Rusia y Ucrania, el padre Francisco Javier Aguillón Saavedra, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, invitó a la población a reflexionar durante este tiempo y orar por la paz mundial.

“La invitación de prepararse a vivir este tiempo de Cuaresma, es un tiempo que nos ayuda a prepararnos a nosotros los católicos para celebrar pues la Pascua y pues recordar las tres cosas que nos indica la iglesia que es la oración el ayuno y la limosna, que estemos atentos ante estos tres cosas que nos invitan a llevar a cabo una Cuaresma Santa y ofrecerlo el papa que ha sacado un llamamiento por esta situación que se está dando ahorita entre Ucrania y Rusia, y pues nos invita a ofrecer pues este miércoles de ceniza nuestro ayuno y nuestra oración por la paz de aquellos países, que hace la invitación a que en estos días oremos por la paz, sobre todo por estos dos países y por los otros que están de alguna manera involucrados para solventar digamos esos conflictos, y que Dios le siga dando la paz”.

Asimismo invitó a los fieles a no perder la tradición de abstenerse el comer carne roja los viernes, a hacer ciertos sacrificios para recibir su recompensa y llevar esta Cuaresma con fe, pero sobre todo exhortó a la población en general a realizar esta práctica no por una tradición si no por convencimiento.

“Quizás por las modas que van surgiendo etcétera, pues se va perdiendo el sentido y pues mi invitación para ellos es que pues se den la oportunidad en esta Cuaresma de experimentar pues esta penitencia para que después la gracia de Dios los envuelva y realmente ellos lleguen a un encuentro con Cristo, que no solamente se hagan estas prácticas por cuestiones de tradición si no por un convencimiento de fe, y ese convencimiento de ayunos los lleve a desear a conocer a Dios y sobre todo dejar que Dios se involucre dentro de nuestra fe”.