Sector restaurantero prevé recuperar crecimiento pre-pandemia en 2022

Por Mercedes Cortés

A partir de la flexibilización de los aforos por parte del Comité Técnico de Salud, el sector restaurantero en Querétaro ha percibido un importante ascenso en su recuperación tras la pandemia, aseguró el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Querétaro, (Canirac) Garabed Narinian Valenzuela.

En 2020, año de mayor repercusión económica y sanitaria provocada por la epidemia de COVID-19, se cerraron alrededor de 10 restaurantes en la entidad, sin embargo, a la fecha ya se ha revertido el daño, pues es mayor la cifra de los nuevos restaurantes que se han incorporado al sector.

Con respecto a las nuevas medidas sanitarias, Narinian Valenzuela pronosticó un impacto positivo en términos de perceción, pues es una determinación que incentiva la confianza de los comensales para consumir en los mismos establecimientos.

“En donde nos va a ayudar mucho es en la percepción y la seguridad que van a tener nuestros clientes de poder visitarnos. Gracias a la estrategia del Gobierno y a la vacunación, la gente ya está un poquito más tranquila”, consideró.

En retrospectiva, el líder del gremio restaurantero afirmó que en 2019 -año previo a la pandemia- el sector restaurantero en Querétaro presentaba un crecimiento económico 10 por ciento mayor al actual, no obstante, aseguró que de mantenerse las medidas sanitarias, podría recuperarse dicho parámetro para 2022.

“Desde que se han ido dando los cambios de los aforos nos ha ayudado muchísimo. En no cerrar, en no bajar el aforo. Desde que nos pusieron el 85 por ciento de aforo hemos notado mejoría. Todavía no llegamos a los números del 2019 pero creo que poco a poco y con la ayuda de todos vamos a poder llegar”.

En paralelo, la Canirac Querétaro, adelantó, pondrá en marcha una serie de incentivos para afianzar la fuerza del sector con estrategias que involucran a vitivinicultores y franquicias.

“Traemos proyectos de franquicias, con vinicultores de la región, con productores locales y que todo eso va a ir sumando. Muy de la mano con sector turismo tanto estatal como municipal para ir incrementando ventas”.