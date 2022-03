Diez aspiran a la titularidad de Infoqro

Por Sergio Hernández

Una ex candidata a la gubernatura, un académico muy cercano a Juan Martín Granados y una ex consejera son tres de las diez personas que quieren ser consejeros del organismo de acceso a la información.

Guillermo Vega dio a conocer que la lista de inscritos a este cargo que será elegido por la legislatura del estado: Antonio Jiménez Espínola, Rosalba Salinas Bautista, Gema Nayeli Morales Martínez (ex consejera electoral), Octavio Pastor Nieto de la Torre, Penélope Ramírez Manríquez (ex candidata al gobierno del estado por el PT) , Berenice Sánchez, Eric Hernández, Arturo Vallejo Mauricio, José Luis Barrón Soto y Rodrigo Chávez Fierro (muy cercano al ex secreytario de gobierno Juan Martín Granados).

Detalló: El proceso de elección de un comisionado o comisionada para integrar la comisión de transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales inició con la expedición de la convocatoria y difusión de la misma el 25 y 28 de febrero, el registro de aspirantes que se llevó a cabo el 28 de febrero, así como el 1y 2 de marzo, plazo que concluyó el día de antier.

A partir de hoy (ayer) tenemos la revisión y análisis de las solicitudes el día 3, 4, 7 y 8 de marzo y el día 9 de marzo publicaremos la lista de candidatos para posteriormente en fecha 10, 11 y 14 de marzo, llevar a cabo las entrevistas y poder estar en actitud de presentarle al pleno la terna para que pueda decidirse quien integra la comisión, hasta el día de ayer que venció el plazo tuvimos 10 personas registradas.

Dijo que se va a tener también entrevistas en las mismas condiciones que en el proceso de Derechos Humanos, en las fechas 10, 11 y 14 de marzo, donde habrán de exponer sus argumentos de por qué desean contender para ocupar esta comisión que se integra por 3 personas y en virtud de que los actuales comisionados sólo una mujer y un hombre en este momento podríamos elegir a una mujer o a un hombre, es decir, en la cuestión de género se podrá optar por cualquiera de los géneros y básicamente sería el pleno quién aprueba la propuesta de la junta igualmente por una mayoría calificada de por lo menos 17 votos sí fueran los 25 diputados quienes asistieron y en esos términos seria.