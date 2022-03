El “Canelo” apoya a J Balvin

Agencia México

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez externó su apoyo solidario a J Balvin, luego de que el cantante reveló a mediados del mes de febrero que su madre fue internada tras contagiarse de Covid-19.

Debido a que el mexicano y el colombiano han presumido su gran amistad a través de las redes sociales, es que ahora que el pugilista se ha hecho presente con el intérprete de “In da Getto”.

“Sí, la verdad que sí le he hablado, le he mandado mensajes, siempre estamos en contacto y le he mandado mensajes de que estamos con él y obviamente está pasando algo muy delicado de su mamá, pero estamos con él y no queda más que rezarle a su mamá y que todo esté bien”, explicó ‘Canelo’ en entrevista para el programa ‘Despierta América’.

Posteriormente, Saúl Álvarez dijo sentirse afortunado por no atravesar algún momento de depresión, sobre todo en la pandemia, pues como se recordará, Balvin es uno de los famosos que ha confesado padecer esta enfermedad y luchar con ella todos los días.

“No, yo gracias a Dios no, a lo mejor en algún momento de mi vida he pasado depresión, pero no me he dado cuenta, pero no, gracias a Dios no, tengo una mentalidad creo que muy fuerte y obviamente agradecido con Dios de que me haya dado esta mentalidad, pero gracias a Dios no, todo bien”, expresó.

Por último, Álvarez manifestó su interés porque el vocalista de grupo Firme, Eduin Caz, sea el encargado de entonar el himno nacional mexicano en la pelea que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde combatirá contra el ruso Dmitry Bivol.

“Sí, vamos a preguntarle a ver qué dice, mañana le voy a preguntar a ver cuál es su mensaje”, concluyó.