Irregularidades y deudas millonarias encontró Guadalupe Ramírez en Pinal

Por Sergio Hernández

Noticias

Una “casa” con muchas irregularidades: deudas a provedores, laudos que llegan a ser de once millones, cinco expedientes abiertos, auditorias en oficilia mayor y con la presunción de corrupción, es lo que se encontro Guadalupe Ramírez edil de Pinal de Amoles.

“En los 3 años iremos pagando poco a poco, la deuda son aproximadamente 60 millones de pesos, poco a poco, iremos pagando, el dinero de este año ya está comprometido porque hemos llevado a cabo más de 100 convenios de laudos”.

“Afortunadamente la generosidad de nuestro gobernador Mauricio Kuri es muy grande, y él sabe las necesidades, dado que antes de ser gobernador fue alcalde de Corregidora, entonces, estamos recibiendo el apoyo de parte del estado, y ahorita estamos por concretar esta situación, tenemos el apoyo, hasta ahorita aproximadamente tenemos preautorizado 7.5 millones de pesos para ayudarnos en esos pagos”.

Son diferentes deudas, impuestos, algunas prestaciones de trabajadores que se dejaron de pagar el año pasado, como por ejemplo canasta básica, el más grave es el de 11.5 millones de pesos, y acabamos de pagar dos laudos a expolicías también por casi un millón de pesos, la semana pasada también pagamos otro de una extrabajadora del municipio de aproximadamente 500 mil pesos, y bueno, van saliendo, nos caen de sorpresa”.

Sobre la posibilidad de una huelga dijo: “hasta ahorita no hemos recibido ningún emplazamiento, nuestra principal atención ha sido el asunto de 11.5 millones porque es el más grave; sin embargo, la administración anterior dejó de pagar por lo menos un año de canasta básica a los trabajadores del sindicato, no sabíamos como íbamos a encontrar la casa, resulta que teníamos laudos, deudas y problemas, el año pasado, pues evidentemente no fue que no quisiéramos, no se pudo pagar porque no había el recurso, ahorita que ya está llegando la participación mensual, pues de ahí nosotros ya estamos pagando la canasta básica, entonces, no veo por qué habría algún tema de huelga”.

-¿Hay denuncias levantadas?

-Claro, nosotros derivado de la entrega recepción, pues ahorita se están levantando los procedimientos correspondientes ante el órgano de control interno, y ahorita tenemos también la auditoria, estamos en ese proceso de entregar al información a través de nuestra contaduría municipal, a gobierno del estado

-¿Qué áreas son las que presentan las mayores observaciones?

-Oficialía Mayor, esa es la principal y Tesorería, pero la principal Oficialía Mayor.

-¿Hubo corrupción?

-Eso ya lo determinara la autoridad competente, nosotros creemos que sí, pero bueno, pues hay que elementarlo y comprobarlo.