Pablo Montero el indicado para encarnar a “Don Chente”

Agencia México

Pablo Montero se encuentra trabajando en las últimas grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández, que ha causado controversia antes de su estreno por ser un proyecto basado en el libro de la escritora argentina Olga Wornat, donde se exponen oscuros secretos de la familia del ‘Charro de Huentitán’.

A pesar de las dudas que han surgido con respecto a que Montero sea la persona idónea para interpretar a don Vicente, el actor aseguró que

ha hecho todo lo posible para honrar la memoria del padre de Alejandro Fernández e incluso ha cuidado cada detalle de su aspecto para que todo sea lo más natural posible.

“Estar viviendo esto es la verdad que algo muy bonito, y bueno, si hay alguien que lo conoce soy yo, desde niño, todos los trajes los mandé a hacer idénticos, los sombreros también, el vestuario también de su ropa, y todo lo quise hacer natural, mis patillas son mis patillas, el bigote es mi bigote y el pelo pues es mi pelo. Mi papá y Vicente se parecían mucho, todo mundo lo decía y yo creo que eso ha ayudado también a que sea algo natural”, expresó Pablo durante su encuentro con la prensa en una locación de la trama.

Sobre la polémica que ha desatado el texto de la argentina y lo que esta serie pueda provocar en el público, el cantante comentó: “Esta es una adaptación que hizo Juan (Osorio) y Juan cuida mucho todo, es muy inteligente y sabe cómo llegar al pueblo, cuida todo, yo lo estoy cuidando también, mis escenas las cuido bastante porque yo lo quiero (a Vicente) y lo respeto y lo voy a cuidar a capa y espada; todo lo que yo haga va a ser algo muy bonito”.

Y ante los comentarios de que los Fernández no están de acuerdo con la serie, Pablo dijo: “No sé nada de eso, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy haciéndolo con todo el respeto, y si hay alguien que lo quiere, y lo quiso y lo va a querer y lo siguió y tuvo una relación y él me quiso muchísimo, yo lo quise mucho. No te puedo comentar nada más de eso y que estoy haciendo con todo el respeto y todo el amor este trabajo”.

Finalmente, Montero destacó que tiene una excelente relación con cada uno de los hijos de ‘Chente’ y hasta confesó sus planes de visitar el rancho Los 3 Potrillos.

“Voy a ir, tengo muchas ganas de ir, ya hablé, y voy a ir a llevarle flores y voy a ir a rezarle, siempre voy a estar muy agradecido con él por la amistad que tuvo con mi padre, por su cariño y apoyo conmigo, y el cariño que le tengo a doña Cuquita es muy bonito”, aseguró.