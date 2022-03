Yuri responde a comunidad LGTB+

Agencia México

Yuri envió un contundente mensaje a sus detractores luego de que surgieran varios rumores con respecto a que tuvo que cambiar la fecha de sus conciertos en México por la supuesta escasa venta de boletos tras el impacto negativo que ha tenido en la comunidad LGTB+.

El pasado 16 de febrero, la intérprete mexicana anunció en Instagram que pospondría sus shows del 27 de mayo en Monterrey y el 2 de junio en la CDMX para el 12 y 4 de noviembre respectivamente, por lo que ahora explicó el motivo de esta decisión.

“Eso no es real, obviamente se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México cinco meses a vivir, ¿cómo les quedó el ojo?, sobre todo a parte de la comunidad que hay una parte que no me quiere. Hay otra parte que si me quieren me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos”, dijo la artista a los medios que la captaron a su llegada de Miami.

De la misma manera, Yuri aseguró que no existen pruebas que la posicionen como una persona homofóbica, contrario a lo que aseguran en algunas comunidades de redes sociales.

“Nunca hay ningún video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan, ¡a ver! Entonces la gente que no me quiere saca eso, a mí me tiene sin cuidado porque ahí hay un Dios”, manifestó.

Posteriormente, la cantante explicó que de encontrarse en esa posición no tendría trabajo. “Lo que digan, del por qué yo les tiro…me río. No es real, si así fuera pues no me vuelven a contratar ni estaría trabajando y moriría de hambre porque yo vivo de eso”, destacó.

Conjuntamente, Yuri comentó que le gusta ofrecer espectáculos de calidad, por eso pone atención en cada detalle. “Yo no monto cualquier showcito así na’ más cinco, cuatro o diez bailarines, no. Ustedes saben que yo le invierto y yo le gasto. Siempre va a haber gente que no me quiere y si sé porque no me quiere, por algo que no es real”, subrayó.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, la jarocha también salió en defensa de Belinda, quien luego de su rompimiento con Christian Nodal ha sido blanco de críticas por supuestamente no devolverle el anillo de compromiso al cantautor.

“Pobrecita, dejen a Belinda en paz… también los artistas nos enamoramos, nos va bien, nos va mal en el amor, somos gente pública, es entendible también, que estamos en la boca de todo el mundo”, expresó al respecto.