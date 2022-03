Apelan por especificación de programas para igualdad de género

La activista Maricruz Ocampo apunta a la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia y la transversalización de la perspectiva de género

Por: Mercedes Cortés

Noticias

Maricruz Ocampo, activista por los derechos humanos de las mujeres en Querétaro advirtió que reconoce en el Plan Estatal de Desarrollo dos líneas de acción dirigidas a la atención de las mujeres: una que apunta al empoderamiento y la segunda, impulsa el otorgamiento de microcréditos para emprendedoras. Sin embargo, consideró que es necesario enfocar acciones a grupos específicos que viven situaciones vulnerables particulares.

Acciones que deben ir encaminadas sobre la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia y la transversalización de la perspectiva de género como tres campos centrales de acción.

En entrevista, señaló que uno de los temas apremiantes para la atención de las problemáticas de género en lo local es la revisión y modificación del protocolo de atención a la violencia de género aprobado en la administración anterior.

“Cuando no aplicas perspectiva de género, tus acciones no son diferenciadas y no se enfocan a grupos específicos que están viviendo situaciones particulares”, subrayó.

Y de la misma manera enfatizó en la importancia de demarcar un protocolo de seguridad para las mujeres en diversos contextos dado que, actualmente, Querétaro ocupa los primeros lugares nacionales en acoso, lesiones dolosas hacia mujeres y abuso sexual.

“Cuando se habla de seguridad, se habla en general. Necesitamos impulsar la especialización dentro de las corporaciones policiacas.

“Nosotras extendemos la mano al Gobernador, extendemos la mano a la Secretaría de Gobierno. Ojalá nos tomen la palabra y nos permitan aportar la experiencia de muchos años, de muchas de nosotras”, planteó.

Acerca de las marchas a las que han convocado diversas organizaciones feministas, la activista queretana mencionó que espera una participación activa desde diferentes agrupaciones en marcos de garantía hacia la libertad de expresión y de manifestación. No obstante, destacó no estar de acuerdo con la agresión física a terceros.

“No estoy de acuero cuando se agrede físicamente a otras personas. Si entiendo las expresiones de cuando se pinta por ejemplo una pared, pero con las que no estoy de acuerdo y si ocurren no las voy a apoyar, son cuando se agrede físicamente a otra persona”.