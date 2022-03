Madre de Geraldine Bazán arremete contra Irina Baeva

ROSALBA Ortiz considera a Irina Baeva una intrusa en la vida de su familia.

Agencia México

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, nuevamente arremete contra Irina Baeva, a quien no solo considera una intrusa en la vida de su familia, sino que también la crítica porque probablemente el padre de la actriz, un militar retirado, pueda estar lanzando misiles en la guerra que existe entre Rusia y Ucrania.

“Creo que el señor es militar, debe también estar aventando los misiles, porque, aunque esté jubilado, a todo mundo llaman a hacerlo, entonces qué tristeza que va a estar pensando que ella aquí y su familia está en la guerra, pero es el problema de separar a las familias, a los hijos con las mujeres”

Al preguntarle si le incomoda la convivencia que mantienen sus nietas con la prometida de su exyerno Gabriel Soto, doña Rosalba retomó el tema de la guerra y manifestó:

“La invasión no solamente es en Kiev…. Solamente es el que haya esa relación impide que los padres festejen a sus hijos juntos, de la manera que fue, entonces eso no se me olvida, nadie lo olvidamos y pues por más que luche y haga… aunque lo he dicho, nos esquivamos, pero es diferente decir ‘me encapriché’, entonces le deseo mucha suerte, que le vaya muy bien”.

Finalmente, ante la pregunta de un reportero sobre si a Geraldine le duele que sus hijas pasen tiempo con Irina, la señora Ortiz replicó: “No, ¿por qué usas esa palabra?, a ella le vale, o sea, la responsabilidad del cuidado cuando están con su papá es de él y no de la otra persona”.