Sergio Mayer sale en defensa de Jaime Camil

Agencia México

El expolítico y actor no dudó en defender al hermano de su esposa Issabela Camil luego de que Niurka Marcos manifestara que no se le hace buen actor y prefería a Pablo Montero para encarnar a Vicente Fernández, debido a que ambos protagonizaran proyectos referentes a la vida del intérprete mexicano.

Durante su paso por la alfombra azul de la obra “Ghost: la sombra del amor”, Sergio Mayer alabó la labor que está haciendo Jaime y destacó que es un artista de talla internacional.

“Ya dije que Niurka tiene todo el derecho de opinar lo que sea, yo considero que mi cuñado Jaime Camil es de los actores mexicanos que está teniendo éxito no en México, sino en otros lugares, incluyendo Estados Unidos, que vaya que es complicado, y si a ella no le gusta es válido, y si no quiere ver la serie es válido”, manifestó.

Asimismo, aseguró que Camil se ha preparado mucho para este proyecto. “Por supuesto, dejen que lo vean, deja que lo escuches, está ¡impresionante!, está cantando como nunca, deja que vean nada más lo que está haciendo y ustedes, creen su propio juicio”.

Por otra parte, Mayer respondió a las declaraciones de Ingrid Coronado, quien externó su negativa a realizar una bioserie del grupo Garibaldi, sobre todo porque no le gustaría hablar de su vida. “No, pues es que… qué bueno que ella opine eso, vamos a hacer la serie de los originales, está bien, ella puede opinar y es válido”, dijo al respecto.

Asimismo, Sergio Mayer confesó su deseo de lanzar un libro biográfico, pues asegura se han dicho muchas cosas falsas sobre su persona y desea aclarar esas injurias. “Sí, voy a dar mi versión de los hechos, de las cosas, de todo lo que han dicho, que me han tocado, acusado, un poco de todo, desde dónde vengo, qué he hecho, algunas relaciones que voy a hablar”.

Por último, el artista continuó externando su apoyo a Ginny Hoffman en el proceso que entabló su hija Alexa contra su padre Héctor Parra por abuso sexual.

“Yo contento con que se haga justicia, y con que las víctimas tengan esa justicia que se merecen, definitivamente sigo en contacto con ellas, me da gusto que Alexa esté bien y esté contenta, y que se esté haciendo justicia, y estoy demostrando siempre con la verdad y con hechos que la verdad me ha asistido y que siempre dije que iba a salir poco a poco, y van a ir viendo como la autoridad está haciendo su trabajo y por algo está ahí”, aseguró.