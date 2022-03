POR ELIZABETH MEJÍA PÉREZ CAMPOS

ARQUEÓLOGA, CENTRO INAH-QRO.

Con este iniciamos una serie de artículos sobre grandes mujeres gobernantes del pasado.

Cuando decimos el nombre de Cleopatra, inmediatamente visualizamos la imagen europea de Elizabeth Taylor que el cine moderno marcó en este personaje histórico, lo que los estudios arqueológicos e históricos actuales muestran como muy lejanos de la realidad. La familia de Cleopatra fue de un linaje ancestral que se originó con Ptolomeo 1, que había obtenido Egipto 250 años antes del nacimiento de Cleopatra, por ello hubo 12 gobernantes, y 12 generaciones ptolomeicas, cada una envuelta en asesinatos e intrigas políticas y amorosas, al grado de suponer que por lo menos un hijo del cada faraón no era suyo.

La población del antiguo Egipto era muy variada y estando dentro del Continente Africano significó que incluían personas de diferentes etnias. Como se sabe poco de su madre y abuela solo se supone que Cleopatra tenía ascendencia griega, africana y egipcia. Ella fue la séptima con este nombre, de modo que Cleopatra VII nació alrededor del 69 a.C. en Egipto, su nombre es de origen griego y significa “grande como el padre”, que fue Ptolomeo XII, es así que el linaje Ptolomeico convertiría a Egipto en uno de los reinos más poderosos y se opuso a Roma y fue el último en ser ocupado por este imperio.

Cleopatra fue una mujer de origen étnico mixto, su tumba no se ha localizado, pero la de su hermana menor, la princesa Arsinoe, fue hallada en el año 2000 y los estudios genéticos que se le realizaron en el año 2009 mostraron que en parte era africana y descendiente de población negra: muy lejos de la imagen de Liz Taylor. Estos estudios dieron pie para reivindicarla como cercana a África, ubicándola contra prejuicios de raza.

Según Joyce Tyldesley, profesora de Egiptología en la Universidad de Manchester y autora del libro Cleopatra: La última reina de Egipto, fue una monarca, la última reina que manipuló la religión presentándose como heredera de la diosa Isis, al parecer también se asumía griega y egipcia. Sally Ann Ashton utilizó imágenes grabadas en artefactos antiguos, como un anillo que data de la época de su reinado, para recrear el rostro de la reina egipcia.

De acuerdo con las leyes de su época no podía haber una reina o faraón soltero, por ello desposó a su hermano menor, de este modo sube al poder con 18 años y su consorte fue Ptolomeo XIII, de 10 años.

Reinó por 20 años, en ese tiempo logró eludir el dominio romano sobre Egipto, convirtiéndose en una amenaza durante todo su reinado, recibió de su padre una nación en la pobreza y la llevó a la recuperación económica. No fue una mujer fatal, tampoco malvada, pero sí inteligente, culta, hablaba varios idiomas y logró sobrevivir a las intrigas palaciegas, por ejemplo, su hermano y esposo confabuló contra ella para matarla. Mientras en Roma Julio César y Pompeyo iniciaban una disputa; el segundo derrotado, fue a Egipto a buscar el apoyo de Ptolomeo XIII, pero al joven se le aconsejó que no se aliara con Pompeyo y que lo matara para no disgustarse con Julio César, y Cleopatra se va con Julio César, tiene un hijo con él que resulta una amenaza para Roma, ya que es el único hijo varón del emperador y cuando muere regresa a gobernar a Egipto matando a su hermano y retoma el gobierno.

Después de la muerte de Julio César, el general Marco Antonio y el hijo adoptivo de Julio César, su sobrino Octavio, inician una disputa y Cleopatra hace una alianza político-amorosa con el general, lo que representó un error estratégico. Octavio toma el nombre de Augusto y se convierte en el emperador, y aunque Cleopatra y Marco Antonio se unen contra Augusto son derrotados, Cleopatra se esconde en un mausoleo, y ante la noticia de donde se hallaba Cleopatra, Marco Antonio se suicida y ante su inminente captura ella también se suicida. Y aunque el cine inmortaliza la escena de una muerte por amor, realimentes se trató de no caer en manos de sus enemigos. se suicidó el 12 de agosto de 30 a.C. a los 39 años. Cuando Cleopatra murió, fue momificada y enterrada junto a Marco Antonio, con quien había convivido durante 11 años y con él tuvo tres hijos.

A la muerte de Cleopatra, su hijo Cesarion es llamado por Augusto a Roma donde lo matan. De los tres hijos que tuvo con Marco Antonio: los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios de 10 años y el más pequeño de todos, Ptolomeo Filadelfo de seis años; al morir su madre, fueron llevados a Roma a casa de la viuda de Marco Antonio, Octavia, donde fueron educados. De adulta, Cleopatra Selene se casó con Juba, un rey menor, y fue enviada a gobernar Mauritania a su lado. Tuvieron un hijo -otro Ptolomeo-, el único nieto conocido de Cleopatra. En resumen, ella fue una de las grandes gobernantes de un reino poderoso e importante de su época y la última reina de Egipto.

