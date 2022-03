El grito de auxilio de “Ghost”

(EL UNIVERSAL).- El productor Morris Gilbert hizo un llamado al público a través de sus redes sociales, el musical “Ghost”, la sombra del amor depende de la gente para seguir existiendo, mensaje que también se dejó escuchar durante su función de estreno el pasado miércoles.

“La gente tiene que regresar al teatro, si no hay público no hay teatro, es un mensaje que quiero que quede claro porque ahora sí es un SOS”, dijo Morris Gilbert.

Este musical enfrentó varios contratiempos para poder estrenar oficialmente debido a la pandemia, en diciembre de 2020 levantó el telón pero debido a una nueva oleada de Covid-19 sólo logró ofrecer un par de funciones antes de suspender temporada, retomando actividades el 25 de marzo de 2021, pero después de 100 representaciones se dio por terminada una primera etapa el 3 de julio, con la develación de placa por dicho suceso, hasta que el 2 de marzo de 2022 volvió al Teatro San Rafael con un elenco renovado.

“Les pido a todos que nos ayuden a revivir el teatro en México, nosotros estamos haciendo un esfuerzo más que memorable. Esta temporada será únicamente de 12 semanas por varias razones, según explicó Gilbert, comenzando porque el Teatro San Rafael tiene ya otros compromisos y además es muy caro mantener una compañía como ésta.

“Necesitamos que se llene el teatro, si esto no sucede no podemos sostenernos es definitivo. Sí me la estoy jugando en este mes de marzo con las obras que anuncié (100 metros cuadrados, Dos locas de remate y Sola en la oscuridad), va mi resto como se dice en el pokar, está sobre la mesa y la última palabra la tiene el público. Ojalá en estas 12 semanas se atasque y ya veremos que dice el futuro”.

Ahora con Paulina Goto, Felipe Flores y Christian Escuredo, encabezando el elenco, la compañía de Ghost subió al escenario con una energía distinta, en la que se sentía su entusiasmo por volver con esta historia y estar frente al público con un teatro lleno, esto hizo que la gente se emocionara y tuviera reacciones muy particulares, como gritos de emoción cuando Molly y Sam tenían encuentros amorosos, o estruendosas carcajadas con la médium Oda Mae.

Morris Gilbert explicó que fueron cinco semanas de arduo trabajo, para que el elenco, técnicos y el resto de la producción tuvieran nuevamente un montaje perfecto para este estreno oficial, sobre todo porque se tenían elementos nuevos en escena, los cuales fueron elegidos en riguroso casting.

“Aquí es indispensable que puedan cantar porque es un musical y tienen que tener la capacidad vocal para hacerlo, es una partitura muy exigente y después deben tener la edad, el físico, que haya química entre ellos, es vital que suceda para que te creas la historia, que tangan la disposición de arriesgarse porque hay escenas sensuales”.

Debido a la exigencia vocal Paulina Goto y Felipe Flores alternaran los personajes de Molly y Sam con Dai Liparoti y Carlos Fonseca, quienes estarán acompañados por un elenco de primera encabezado por Lorena D’ la Garza, Sofía Tovar, Alex Brizuela, Santiago Ulloa, Diego Llamazares, Arturo Echeverría, María Filippini, Ana Cecilia Anzaldúa, Alejandra Desimone, Marisol Meneses, Melina D’Angello, Natalia Saltiel, Marcelo Carraro,Ángel García, Carlos Pérez Banega y Jorge Mejía.

“Con Paulina pasa algo muy chistoso, ya teníamos tiempo queriendo trabajar algo juntos, hubo varios acercamientos y siempre nos quedábamos en el casi, pero esta vez dije, ella es Molly, entonces hable con ella, fue a su audición como Dios Manda, la pasó con altos honores y trabajó vocalmente para poder tener la voz educada para este momento, toda la compañía la ama”.

Después de su primera función, donde ofreció una interpretación muy dulce y entrañable de Molly, Paulina agradeció la oportunidad y la confianza para estar arriba de escenario, con una compañía a la que calificó como maravillosa. “Este es un musical glorioso, que está lleno de amor y de mucho trabajo detrás, recuerden que el teatro es arte, magia y cultura y el teatro sin ustedes no es teatro”, expresó Lorena D’ la Garza.