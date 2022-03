Josefa, la eterna rebelde a 193 años de su muerte

POR LUZ AMELIA ARMAS BRIZ

MAESTRA EN HISTORIA

Hija del capitán Juan José Ortiz y Manuela Téllez- Girón, Josefa nació en Valladolid, hoy Morelia, en 1768. Su padre murió en batalla y su madre falleció al poco tiempo. Quedó huérfana a temprana edad y al cuidado de una hermana mayor en la Ciudad de México. Ingresó al Colegio de las Vizcaínas, donde recibió una esmerada educación. Salió de ahí para casarse con Miguel Domínguez, quien en 1802 aceptó el cargo de Corregidor de Letras de Querétaro

Algunos dicen que fue el capitán Allende quien la catequizó con las ideas de libertad e independencia, dado que rondaba a una de sus hijas. Cuando le avisaron al Corregidor que se había delatado la conspiración, este encerró a su mujer para que no fuera a cometer una imprudencia, dado que estaba muy comprometida con la causa. Fue entonces que Josefa llamó a Ignacio Pérez y le dio la tarea de dirigirse a Guanajuato para alertar a Allende y demás implicados. En la madrugada del 16 de septiembre fue aprehendida y encerrada en el Convento de Santa Clara. Salió poco tiempo después para seguir haciendo activa propaganda por la idea de la independencia de México.

Su marido también fue encarcelado, en el convento de San Francisco, pero a los pocos días el comisionado Collado lo puso en libertad debido a la presión que ejerció el pueblo para que lo liberaran, especialmente los de Cadereyta, pueblo que defendió contra los abusos de los hacendados que les robaban sus tierras y aguas. Permaneció en el puesto de Corregidor hasta 1813 cuando desaparecieron el cargo.

El virrey fue avisado por el comandante Romero Martínez del activismo político de Josefa, pero los informes que le llegaban de diferentes partes eran confusos, por lo que se limitó a pedirle al Corregidor que aconsejara a su esposa que ya se estuviera en paz.

En 1813 el canónigo Beristaín denunció que en Querétaro no había podido hacer propaganda política a favor de los españoles porque doña Josefa hacía propaganda en sentido adverso. Como resultado de esto, Lopetedi recibió órdenes de instruir sumaria contra la señora Domínguez. El coronel Ordoñez la condujo bien escoltada a la capital del país. Fue encerrada primero en el Convento de Santa Teresa y luego en el de Santa Catalina de Siena. Por instancias de su marido obtuvo la libertad en 1817. Cuando llegó el Virrey de Apodaca Miguel pidió su liberación, aduciendo que se encontraba casi ciego, enfermo y con catorce hijos a su cargo. El virrey accedió.

De 1817 a 1822 ya casi no tuvo participación en el movimiento, pues la rebelión se había constreñido al sur del país. Durante el Imperio de Iturbide, fue llamada a ser dama de honor de la emperatriz Ana, pero no aceptó. Instalada la República en 1824, no demandó a la Junta de Recompensas ningún pago o premio por sus servicios a la Patria. Murió el 2 de marzo de 1829 a los 60 años de edad, siendo sepultada en la iglesia de Santa Catalina.

En 1878 el Congreso de Querétaro declaró a Josefa, Benemérita del Estado. En la década de 1880 se trajeron sus restos para depositarlos en el panteón del Convento de La Cruz en un monumento. A decir de uno de los oradores, la Madre de la Patria cuidaría “desde esa altura, la Independencia Mexicana, inculcando patriotismo, con su ejemplo, a los hijos de este suelo”.