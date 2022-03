Tina Hernández

El gobernador Mauricio Kuri González expresó que la Fiscalía General ya tiene a 30 identificados por los hechos violentos del sábado en el estadio Corregidora.

El mandatario estatal expresó que aún no hay detenidos debido a que se busca que no halla fallas en el debido proceso con el fin de que no puedan salir en libertad.