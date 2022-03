AMLO llama a un 8M pacífico

Desde el viernes se colocaron vallas alrededor de la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y Hemiciclo a Juárez

Daniela Montes de Oca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a todas las feministas que participarán este martes en la marcha del 8M, pidiendo que se manifiesten de manera pacífica, puesto que presuntamente tienen información de que ya se están preparando con marros.

“Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov, de qué se trata, ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, eso es una postura conservadora, reaccionaria en contra nuestra” expresó.

Dijo que aquellas con esta postura no se preocupan por temas como combatir la pobreza tanto de hombres como de mujeres, la igualdad económica y social, entre otras. “Es una postura totalmente política y saben de quién, de los que enarbolan supuestamente también la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica y social” agregó.

El llamado también fue para que otros grupos adversarios no utilicen esta marcha a su favor, ya que en su dicho esto se hace con el objetivo de “Proyectar la imagen de un México en llamas, porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo”.

Cabe recordar que el viernes pasado amanecieron con vallas el Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, el Hemiciclo a Juárez y Palacio Nacional, este último con un gran perímetro tanto a lo largo como a lo ancho.