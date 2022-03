Analiza UAQ si hay universitarios involucrados en actos de violencia en el Corregidora

La institución manifestó su disposición de colaborar con la autoridad

Por Jahaira Lara

Noticias

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) analizará si existen casos de estudiantes relacionados con las agresiones y actos de violencia registrados en un partido de fútbol en el Estadio Corregidora, a fin de evaluar de manera interna caso por caso la competencia de la institución para emprender acciones al respecto.

A través de redes sociales se han compartido fotografías e incluso perfiles de los agresores, mismos que se asegura son estudiantes de la UAQ; tema en el que la rectora señaló que hasta el momento la administración central tiene conocimiento de dos casos: uno de un supuesto estudiante de la Escuela de Bachilleres del cual se desconoce su nombre y no ha sido identificado, mientras que el segundo caso ya fue identificado y se comprobó que fue estudiante de la institución hasta el 2014, pero que no concluyó sus estudios ni se tituló.

“(Se evaluará) caso por caso, si la universidad es competente o no para ciertas acciones, eventualmente si llega a darse el caso, lo tomaríamos, lo estableceríamos y lo discutiríamos al interior. Por ahora tenemos conocimiento de dos, uno que no tenemos identificado, no tenemos su nombre, no sabemos y otro del que sí tenemos conocimiento de su nombre, ya cotejamos los datos. Sí fue estudiante, en su momento, pero no terminó sus estudios y no se tituló”, puntualizó.

Asimismo, en un comunicado, la Máxima Casa de Estudios señaló que si la autoridad solicita información respecto a cualquier integrante de la comunidad universitaria relacionado con los hechos, se está en la disposición de colaborar.