“Hay que ir a arrancar las estrellas, no esperar a que nos las bajen”

Romy Rojas Garrido/Arquitecta

Para mí el Día Internacional de la Mujer significa el reconocimiento a una lucha histórica que ha habido en el mundo, donde la mujer es valorada no solamente en su labor personal sino en un ámbito profesional”.

Por Aracely Tovar

Noticias

Romy Rojas Garrido, joven arquitecta con más de 20 años de experiencia, primera mujer en estar al frente de una secretaría de estado y segunda a nivel nacional, reconoce que aún la mujer de hoy en día se enfrenta a una constante discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, donde se tiene la creencia que por ser el eje central de la familia no puede dar su 100 por ciento en el trabajo.

“Afortunadamente yo no he sido víctima de esta discriminación, en mi caso he sido muy bien tratada por el género masculino; sin embargo reconozco que aún hay mucho trabajo por hacer en donde a la mujer por el hecho de ser el eje central y la columna vertebral de una familia, se le encasilla que no puede dar más en ciertos aspectos profesionales porque le va a quitar tiempo a la familia. Es como la ley de la cobija, no existen las mujeres maravilla, es evidente que si te dedicas 100 por ciento a lo profesional descobijas a la familia y viceversa. Es muy difícil lograr ese equilibrio, pero no imposible”, aseguró.

Y para ejemplo más claro su madre y hermana, de quienes dijo sentirse sumamente orgullosa, pues fue precisamente su mamá quien le enseñó que en esta vida hay que ser congruentes con lo que uno piensa, dice y hace.

“Mi mama se dedicó 100 por ciento a su familia e hizo buen equipo con mi papá dentro de su matrimonio en cómo administrar las cosas que ambos generaban. En cuanto a mi hermana, una alergóloga pediatra, muy reconocida a nivel estatal y nacional por sus aportaciones a la materia. Son mi gran inspiración”, agregó.

No obstante, Rojas Garrido también dijo admirar mucho a Jane Jacobs, una de las urbanistas que incursionaron en el mundo con los conceptos más frescos y aterrizados de cómo tiene una repercusión directa el desarrollo urbano en el desarrollo de las familias en el mundo.

La también Presidenta Nacional del Consejo Asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México y Directora General de la empresa familiar Urban Landscape Constructions comentó que aunque aún hay camino por hacer, considera que las mejores aliadas para que se pueda lograr eso son las propias mujeres, por lo que señaló la importancia de hacer equipo para darle cabida a otras mujeres y del no autosabotearse.

“El principal problema al que nos enfrentamos es que nosotras mismas somos las que nos ponemos las barreras de decir yo no puedo aspirar a tal posición o cargo porque generalmente eso es algo que se ha ganado el hombre y eso es algo que viene desde el hogar, en mi caso, en mi familia jamás me tocó vivir el machismo, pues de cuatro hermanos que somos, dos mujeres y dos hombres, y la relación de mis padres hacia los hijos nunca fue de hacer distinciones denotativamente hacia la mujer, sino por el contrario, fue de tener una mayor consideración”, dijo.

En este sentido, Rojas Garrido considera que la mujer debe ser reconocida y ubicada en puestos estratégicos por su capacidad, pues el hecho de que se imponga una cuota de género únicamente por cubrir un número le parece sumamente ofensivo.

Al ocupar cargos de gran importancia en el ámbito público y privado del desarrollo urbano, Romy Rojas dijo que su contribución a eliminar esa brecha de desigualdad siempre ha sido impulsar el diseño de espacios en donde se considere a la mujer, de tal manera en que los espacios públicos sean lugares seguros, iluminados, arborizados y muy dignos .

“Yo siempre me imagino el trayecto de una pequeñita, que no tiene condiciones tan favorables, en cómo sería su trayecto de su casa a la escuela, de cómo tendría que ser ese recorrido para que ella se sienta cómoda y segura, para que luego, al paso del tiempo y ella se convierta en el columna vertebral de su propia familia, se sienta segura y transmita eso a sus generaciones posteriores”, contó.

Finalmente, Romy externó que a su hijo, lo está educando en un ambiente de respeto primordial a la mujer, donde él no la vea como su mamá servicial, sino como esa mujer trabajadora, fuerte, llena de amor, con la que ha crecido desde que estaba en su vientre.

“Mi hijo respira ese respeto a la mujer desde que estaba en mi vientre, le ha tocado no ser un hijo mimado, sino un niño que se la fleta con mamá”, concluyó.