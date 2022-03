Revisa Semarnat casos de Punto Olivo y El Batán

Por Sergio Hernández

“Todo se revisa. No te puedo decir en específico el tema, porque son temas muy delicados, temas de trámites, pero todo se está revisando”.

Sobre la problemática en La Cañada dijo que no tenía inguno, pero cuando son denuncias específicamente por actos irregulares, donde probablemente sean terrenos forestales que requieran alguna autorización de SEMARNAT, es PROFEPA la que tiene que intervenir y la que tiene en su momento verificar, investigar y sancionar de ser el caso.

-¿Se ha abusado de los cambios de uso de suelo también?

-Yo creo que hubo un momento en que se abusó de estos casos, los primeros cambios de uso de suelo vienen de los municipios, donde ellos autorizan a través del cabildo y la votación de las y los regidores, pues los cambios de uso de suelo, de pasarlos de ser áreas protegidas o áreas en donde no se puede urbanizar a autorizar a que se urbanice, se abusó en su momento de eso, pero bueno, ahorita estamos trabajando en coordinación todas las instituciones, precisamente para que todo este dentro de la normatividad, dentro de la legalidad, y sobre todo, bueno, son procesos destinitos, pero inician en el municipio, los municipios finalmente son los que tienen sus atribuciones sobre sus territorios, son los que pueden decidir.

-¿Dónde observa usted el mayor abuso?

-No lo quiero decir como abuso, pero bueno, evidentemente el crecimiento de la ciudad está para el Marqués, hay un crecimiento; sin embargo, no podemos decir que todo es irregular, hay temas que se están viendo y que se necesitan las autorizaciones desde los municipios, y las autorizaciones de SEMARNAT, por lo menos en la institución que ahorita estoy encabezando yo, pues tenemos mucho cuidado en revisar que realmente se estén cumpliendo con los ordenamientos es bien importante para los cambios de uso de suelo en terreno forestal, pues se tiene que verificar que cumplan con la normatividad municipal y con la estatal, si no están cumpliendo, bueno, pues se tiene que negar, porque deben de estar empatados.

-¿Nota usted corrupción?

-Mira, en SEMARNAT por lo menos se tienen que revisar toda la normatividad, estamos teniendo mucha precaución incluso haciendo visitas de manera personal, cuando tenemos duda en algún proyecto, vamos y recorremos la zona para que los técnicos vean si realmente se puede hacer, si realmente es viable o no, la verdad es que nosotros revisamos la documentación que se nos manda.