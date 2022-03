Alzan la voz 12 mil queretanas

Recorren las calles para hacer consciencia de la violencia que se vive día a día

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

El día comenzó soleado, miles de mujeres se despertaron con ganas de salir a las calles, con ganas de hacerse escuchar y exigir empatía, exigir justicia, exigir seguridad en un México donde todos los días asesinan a alrededor de 10 mujeres. Fueron varias las convocatorias que se dieron para este 8 de marzo, una de ellas la que inició en Plaza Constitución alrededor de las 4:00 de la tarde con alrededor de 6 mil participantes, esta fue la que seguí.

Amiga te deseo viva, ¿cómo le dirán a mi perrita que jamás regresaré?, si mañana soy yo recuérdame llena de sueños, somos el grito de las que ya no están, estas son solo algunas de las frases que se pudieron leer en la marcha.

Esta marcha, que fue una convocatoria diferente a la que salió de Plaza Constitución, fue encabezada por la batucada quien con mucho ritmo fue llevando a las 6 mil mujeres, aproximadamente, a lo largo de Hidalgo, Ezequiel Montes y las diferentes vialidades, algunas caminando, otras en bici, algunas otras en carro. Por razones evidentes los hombres no pudieron ser parte de esta manifestación, y es que son miles las participantes (si no es que todas) que han vivido una situación de violencia: física, psicológica, sexual, económica y de otros tipos (inclusive unas horas antes tuve que tomar un camino diferente porque un hombre no dejaba de verme de una manera incómoda), por lo que la presencia de un hombre las podría poner incómodas o en riesgo. Y es que en estas marchas una se siente segura, sabe que nadie le puede hacer algo porque todas reaccionarían y defenderían, este es el objetivo del 8M, poder sentir por al menos un par de horas que hay seguridad, que todos responden si algo llega a suceder.

El día fue perfecto para la marcha, soleado pero sin tanto calor, los queretanos estuvieron callados, por lo menos en esta marcha no hubo provocaciones, por lo que aunque no se estuviera cerca de su paso se lograban escuchar sus consignas, sus canticos, sus posicionamientos.

A través de los lives que llevé a cabo llegó un mensaje que en lo personal se me hizo conmovedor, una señora que dijo estar orgullosa de sus nietas que estaban participando en la marcha, eso hace que una reflexione desde hace cuánto se está haciendo esta lucha, igualdad de género, qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta por lograr.

Las participantes estuvieron eufóricas, felices de sentirse unidas, de poder confiar en la de a lado para todo, bailaron, saltaron, porque por fin la sociedad las volteó a ver, lo lamentable es que tienen que pasar feminicidios, desapariciones y violencia para que la sociedad se dé cuenta de que hace falta un cambio de 180º en la sociedad.

Al mismo tiempo, gobernaba la preocupación, llegaron los posicionamientos con cifras, cuántas mujeres desaparecen, cuántas son asesinadas, cuántas carpetas de investigación hay, cuántos detenidos, exigieron al gobierno activar la alerta de violencia de género.

Entonces es un cúmulo de sentimientos y emociones, una se siente segura por estar rodeada de mujeres, se siente feliz por esto mismo, a la vez preocupada y enojada por el contexto nacional y mundial, es todo a la vez.

Con cartulinas, consignas, canticos, algunas pintas en el suelo, alrededor de 6 mil mujeres salieron de Plaza del Estudiante a levantar la voz, a exigir justicia, transparencia, seguridad, salieron entre mujeres para sentirse más seguras, así se vivió un año más del 8M en Querétaro.