Fiscalía descubre playeras robadas en cateo a uno de los implicados

Después de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuviera a algunos de los implicados en los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo en el que habría terminado en una violenta riña en el Estadio Corregidora. El exdirectivo de Gallos, Adolfo Ríos, reveló que uno de los detenidos tenía en su domicilio casi 100 playeras del Querétaro que habían sido robadas de la tienda oficial la semana pasada.

Respecto al altercado en el Estadio Corregidora, Adolfo Ríos habló sobre sus declaraciones en las que dijo que “pareciera que todo estaba organizado” , sin embargo acotó que no existen pruebas para sustentarlo.

“Con la cuestión de los videos demuestran que simulan una pelea, de repente empiezan a pelear ambas barras y pasa todo cuando el partido estaba en una situación de tranquilidad, no había motivos para pasar a una situación de violencia, lo que yo mencioné es que parecía es que estaba coordinado, no tengo argumentos para decir que estaba coordinado o no, pero fue tan rápido que en menos de tres minutos se dio todo, no tengo la certeza para determinar si estaba fraguado o no”, declaró el exdirector de Gallos Blancos.

El exdirectivo habría sido suspendido por cinco años, sanción que fue impuesta por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dijo en la conferencia de prensa que respecto al robo de las playeras ya había una denuncia ante la fiscalía desde que ocurrió la semana pasada.

“Hay un acta de denuncia que se levantó en su momento y esto fue una semana aproximadamente en el que sí sufrimos el robo de 500 jerseys, incluso en la información que hay, alguna de las personas que fueron detenidas le encontraron en su posesión casi 100 playeras, hubo cosas que nos rebasaron en todas las instancias y cada una de ellas debe analizar cuál es el aprendizaje. Añadió que incluso ha habido días que no ha dormido porque fueron cosas fuera de lo normal: “Hubo cosas que nos rebasaron en todas las instancias”.

El ex portero del América acudió esta mañana al CEGAR (Centro de Alto Rendimiento de los Gallos Blancos) a despedirse de los trabajadores y jugadores ya que a partir de este miércoles el Grupo Caliente tomó posesión del equipo.

Además aseguró que es un hombre de fe, confía en su trayectoria y prestigio. Ríos comentó que hay incertidumbre en las fuerzas básicas y demás equipos pertenecientes al club. “Somos seres humanos y podemos ser vulnerados en todo momento. El futbol une y todo lo que tengo es gracias a Dios por él, y el futbol no es lo que sucedió”.

Por último mencionó que el deporte no causa guerras y que todo debe ser en conjunto para que no vuelva a ocurrir.