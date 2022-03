Mantiene Capital el servicio de esterilizaciones para mascotas

Por Daniela Montes de Oca

La Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal continúa dando los donde desde 2018 se han llevado a cabo más de 17 mil, asimismo también siguen con las adopciones teniendo un catalogo de perritos y gatitos que se puede conocer a través de WhatsApp, donde también se da un seguimiento puntual del cuidado de la mascota.

Las esterilizaciones han tomado mucha importancia de un tiempo para acá, cuando los ciudadanos comenzaron a entender que es una estrategia que contribuye a inhibir perritos y gatitos en abandono, destacando que México es uno de los países en donde hay mayor población de mascotas en situación de calle.

En este sentido para que los ciudadanos del municipio de Querétaro puedan esterilizar a sus mascotas hay ciertos requisitos: el perrito o gatito deberá ser mayor a 4 meses y menor a 7 años; las hembras no deben estar en celo, ni rebasar las 5 semanas de gestación, no estar lactando, tener al menos 2 meses de haber parido y 20 días de terminar la lactancia; no deben de estar enfermos o en algún tratamiento que hayan comenzado al menos 15 días antes de la fecha de cirugía; ayuno de 12 horas tanto de comida como de agua; no estar muy delgados o con sobre peso. Los dueños deberán ser mayores de edad y cubrir la cuota de 347 pesos para gatos y 600 para perros.

Este procedimiento se puede realizar en la UCAM que está en Lomas de Casa Blanca (teléfono 442 209 21 22/442 222 15 26), como en la UMAANQ (teléfono 442 253 7044), que se encuentra en Paseo de la Constitución.

Desde 2018 y hasta la fecha más de 17 mil mascotas han sido esterilizadas, en este 2022 ya se han realizado 837 de estos procedimientos.

En cuanto a las adopciones, a través del WhatsApp 442 207 57 72 se puede conocer el catálogo de perritos y gatitos, y es ahí donde se intercambiarán videos y fotos de la casa donde podría quedar la mascota y cuando la solicitud sea aprobada, se realizará un seguimiento para asegurarse que el animal esté en buenas manos.

Los requisitos son: ser mayor de edad, vivir en el municipio de Querétaro, copia y original de INE, copia de comprobante de domicilio, entrevista de protocolo, fotografías impresas del lugar donde vivirá la mascota, video de los lugares a los que tendrá acceso, llenar la solicitud de adopción así como el certifica y pagar la cuota, que es de 467 pesos por felinos y 720 por caninos, ambas incluyen la esterilización.

Desde 2018 son más de mil perros y gatos los que han encontrado un nuevo hogar, en lo que va de este año han sido 17, por lo que la Dirección continúa invitando a los ciudadanos a ofrecerle una nueva oportunidad a perritos y gatitos.