Saldo blanco durante marcha del 8M

Por Mercedes Cortés

Manifestantes agrupadas en la Red de Mujeres Organizadas Autónomas y Colectivas Independientes (MOCAI) levantaron la voz para exigir seguridad y garantía de derechos humanos mediante una movilización que partió de la Plaza del Estudiante y concluyó en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín.

En el desarrollo de la marcha se identificaron con ropa y pañuelos en tonos morado, verde y negro y levantaron la voz con consignas como: “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “amiga, hermana si te pega no te ama”, y “el que no brinque es macho”; expresiones acompañadas por carteles o mensajes pintados en la ropa y la piel.

De acuerdo con Melissa, representante de MOCAI el curso de la manifestación superó expectativas, en tanto consideraron que el episodio de violencia vivido en el estadio Corregidora desalentaría la participación en esta marcha.

“Se rompieron las expectativas. Honestamente no esperábamos convocar tantas mujeres. Pensamos que serían pocas por tantos mensajes que nos llegaban de preocupación por lo que pasó el fin de semana, pero el ver que eramos tantas nos deja muy felices y muy contentas”, señaló.

Además aseguró que no encontraron incidentes que pusieran en riesgo la integridad de las participantes.

Este contingente marchó articulado por diez subgrupos: batucada, familias de víctimas de feminicidios, colectivas, maternidades e infancias, mujeres separatistas, mujeres autónomas, femipachecas, colectivas de mujeres trans, mujeres en bicicleta y mujeres en auto.

De acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, entre las manifestantes integradas a MOCAI y las que se sumaron a la marcha convocada por Feminismo para Todas totalizaron un total de 12 mil personas en diferentes arterias del centro histórico.

DDHQ sin reportes de hechos violatorios de derechos humanos

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro reportó que no se recibieron reportes de hechos violatorios de derechos humanos en las marchas realizadas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A través de sus redes sociales, el organismo informó que brindó acompañamiento protector a mujeres que ejercieron su derecho de libre manifestación en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Arroyo Seco.

“No se registraron hechos que constituyan la necesidad de abrir procedimientos de queja de manera oficiosa, sin embargo, las pueratas de esta defensoría siempre estarán abiertas para todas las personas que requieran nuestro acompañamiento y protección para garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos”, comunicó.