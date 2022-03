Pequeños comercios pronostican duplicar ganancias en cuaresma

Por Mercedes Cortés

En comparación con el periodo vacacional de Semana Santa del 2021 regido por el escenario sanitario B, éste 2022 se pronostica multiplicar la derrama económica en un 50 por ciento, mencionó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, (Canacope), Sergio Martínez de León.

“Después de que Gobierno del Estado anunció el Escenario A en donde la mayoría de nuestra economía está abierta. Vamos a tener más del 50 por ciento de la derrama económica alcanzada el año pasado”, sostuvo.

Indicó que a partir de la modificación de medidas sanitarias al escenario A, pequeños comerciantes han notado un crecimiento del 8 por ciento, cifra que esperan incrementar hasta el 10 por ciento en un plazo inmediato.

“Al primer trimestre del 2022 nuestros afiliados ya están recuperados casi al cien por ciento y algunos ya previendo la apertura de otra sucursal. La prueba de fuego era el mes de enero con la tormenta perfecta de la inflación, la cuesta de enero y el alza de contagios”.

Reconoció que para mantener a flote sus negocios, muchos comerciantes tuvieron que invertir sus utilidades del 2021 para pagar las deudas y responsabilidades adquiridas durante el 2020, año en que se registró el punto más álgido de la pandemia.

Además Martínez de León, señaló que de los 30 mil afiliados con los que -aproximadamente-, cuenta la Canacope, 250 tuvieron que cerrar sus negocios, cambiar de giro o trasladar sus ventas a la modalidad digital.

“Seguimos recomendando en Canacope que no nos confiemos, no quiere decir que el COVID ya se acabó. Ya lo vimos en diciembre y todo lo que fue fin de año y eso no nos ayuda, aunado a la inflación histórica que tuvimos en enero”, añadió.

Con respecto a las manifestaciones realizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer informó que la mayoría de los pequeños comerciantes optaron por cerrar sus negocios, sin embargo, no se reportaron afectaciones de consideración.

“Hubo un saldo blanco en todos los recorridos para el comercio. La gran mayoría cerró sus puertas pero hay saldo blanco, no hay ninguna afectación de considerar y eso nos pone muy contentos”.