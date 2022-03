Reconoce Manuel Pozo labor de Lupita Murguía

“Se ve oficio y se ven las tablas de la Secretaria de Gobierno”, dijo el legislador

Por Sergio Hernández

Noticias

El diputado Manuel Pozo reconoció el trabajo de la secretaria de gobierno que logró que la conmemoración del día de la mujer se llevará a cabo con orden y respeto, ganó Querétaro.

“Se ve oficio, se ven las tablas de la Secretaría de Gobierno, de la licenciada Lupita Murguía respecto al acercamiento previo con los diferentes colectivos de las organizaciones”

Al recordar lo sucedido hace un año y la diferencia con este, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura dijo: “al final del día consideró que siempre el diálogo debe prevalecer, me pareció por parte de la Secretaría de Gobierno un oficio, se ve en las tablas de la Secretaría de Gobierno de la licenciada Lupita Murguía respecto al acercamiento previo con los diferentes colectivos de las organizaciones y al final del día como ella bien nos lo señaló, hay causas, hay derechos no ejercidos por parte de las mujeres y tiene toda la legitimidad por supuesto, no porque yo lo diga, es de manera evidente que las mujeres deben expresarse libremente en el estado y las felicito”

-¿Se nota un cambio en la política dedes la secretaría de gobierno?

-Me limitaría a decir que en el ejercicio que tú comentas el día de ayer fue muy efectivo el diálogo, me gustó y el resultado está ahí. Hay dialogo, acuerdo y por supuesto que al final del día quien gana es Querétaro. La diferencia como tú señalas saltó a la vista.