“El Día de la Mujer debe ser todos los días”

Por Laura Valdelamar

Fotos: Sixto Picones

Gabriela Siliceo Valdespino, peregrina desde hace más de 25 años, y presidenta de la Asociación de Peregrinas de Querétaro al Tepeyac, platica con una gran sonrisa de satisfacción, que es un orgullo participar en una columna donde van 25 mil mujeres; y que ahora derivado por la pandemia nuevamente se suspende.

Al cuestionarla sobre qué significa la peregrinación, responde serena, “bueno, aquí la culpa la tuvo mi papá, hace 25 años, nos dijo, por qué no se van de peregrinas, es una tradición de Querétaro, y el primer año, yo no sé cómo llegamos, porque Sandra, mi hermana, llegó toda ampollada, yo con dolor de estómago, impresionante y también llegamos casi hincadas, y desde ahí nos gustó, casi desde el primer día fuimos de vigilancia, porque preguntaron quieren ayudar?, si ayudamos y nos hemos ido 25 años, ya cumplimos 25, hace tres años, estos últimos tres años no cuentan. No sé qué tiene la peregrinación, pero la verdad me gusta mucho, algo tiene, a veces, siempre hago la referencia cuando le preguntas a una señora qué se siente tener un hijo, y contestan, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo yo no tengo hijos, yo les digo: tienes que vivirlo, tienes que sentirlo”.

La profesionista en Sistemas Computacionales, en Comercio Exterior y la Maestría, refiere, que no se visualizaba como ingeniero, por lo que decidió estudiar Sistemas Computaciones, porque en ese entonces empezaba la computación, posteriormente se metió de lleno a ayudar a sus papás en la ferretería y llegaban muchas auditorías de hacienda, de la Secretaría de Economía, entonces empezó a estudiar cursitos sobre impuesto, y mejor acabé con la maestría y de ahí tenía que hacer mi tesis y fui al Tec de Monterrey a buscar a mi asesor y me dijo: porque no estudias la carrera de Comercio Internacional y acabé con la carrera de Comercio Internacional.

Dijo que a pesar de no ejercer ninguna de las tres carreras, lleva toda la documentación del negocio de sus papás.

En lo que respecta al Día Internacional de la Mujer, destacó que no debe ser un día en concreto, son todos los días, pero es un día en que todos voltean a ver a la mujer y las manifestaciones que realizan sean en paz, “yo pienso que está la mujer que pide una justicia, una igualdad, pide respeto a sus derechos, ojala que fuera una manifestación en paz, pero en los últimos años se han mezclado grupos, creen que con quemar, el robar, el destruir, es ayuda, y eso no les ayuda en nada”.

Estaba viendo en el periódico Noticias, que van a hacer pláticas o cursos, “eso debería ser el Día Internacional de la Mujer, no salir a marchar para destruir, porque les baja tres rayitas a lo que realmente la mujer está pidiendo, yo si hiciera una marcha sería a favor de construir algo mejor, no de destruir lo que ya está. Como el año pasado que se vio muy feo, el que destruyas, el que quemes, habla peor de ti, porque la que lo hace, ni siquiera sabe a lo que va, va en bola, porque la que sí sabe lo que quiere, va a en silencio y piden por otras”.

Puntual y segura de sí misma, comenta que su mamá es a la mujer que más admira, al quedar huérfana a los 11 años y desde los 13 ya trabaja, es una mujer que no la he visto que diga que se va a ir acostar; es una mujer que sacó adelante, junto con mi padre 5 hijos, trabajaba las 24 horas del día, ella nos hacía de desayunar, de comer, de cenar, la ropa y la casa estaban limpias, nos revisaba las tareas, nos dio todo, no nos faltó absolutamente nada, “a la mejor no tuvimos los grandes lujos, pero nunca nos faltó nada, nos enseñó a trabajar, yo cuando volteo y veo a mujeres que dicen, tengo dos muchachas y estoy cansada, híjole, mi mamá nunca las tuvo y nunca dijo estoy cansada y hasta la fecha sigue activa, yo creo que se enoja ahorita que no puede caminar bien, se enoja porque no puede subir las manos, se enoja porque ella lo hacía todo, y con un semblante radiante dijo: a la mujer que admiro es a mi mamá”.

Asimismo dijo, admiro hoy en día a la mujer, a la enfermera o a la que se va a trabajar sus 8 horas, regresa a casa y tiene que ir por su mandado; a esa mujer, que trabaja, lleva su casa y todavía tiene para dar al prójimo, por ejemplo de las enfermeras, o las que tienen algún cargo público, o una asociación civil, que a pesar de que tienen sus broncas, todavía se avientan ayudar en un orfanato, en un asilo de ancianos, o en una de distribución de alimentos, gratis, aparte tienen tiempo para ayudar a los demás y no dicen no.

En su casa, con toda tranquilidad, acompañada por su señora madre, Gabriela Siliceo Valdespino, abundó, el reto que enfrenta actualmente la mujer es a lo que viene con la juventud, Gaby se considera todavía de la camada que respetan a los padres, de la camada en la que pedías permiso para salir, tenías valores, tenías la responsabilidad, y la nueva juventud viene como muy fuera de sí, viene ya no con el matrimonio, ya no hay un horario de llegada, el no me esperes, el que es tu responsabilidad no la mía, la mujer se enfrenta a una juventud, que no sé qué va a pasar el día de mañana, hoy la mujer es respetada por sus hijos, no sé si el día de mañana esa mujer sea respetada.

Resaltó que es de las generaciones, donde fue a una escuela católica, tenían clases de catecismo, misa los lunes en la capilla de la escuela, donde íbamos a misa con mis papas los domingos. “Hoy en día lo veo, los papás no los llevan a misa, el viernes ya es el antro hasta las 2, 3, 4 de la mañana, es el alcohol, se ha perdido esa unión familiar, antes veníamos los restaurantes los papás con los hijos o en misa, o en navidad y ahora, únicamente pasan a visitarlos y se van con los amigos, aparte había temas que eran tabúes, no se hablaban en casa y ahorita se habla del gay, de la lesbiana, del transexual, de fiestas que solamente pueden ir niñas, sin ir más lejos, en una tienda, llegas a un anaquel que ya hasta en eso es unisex, somos la última generación, es responsabilidad de nosotros se siga conservando”.

Abundó que la mujer queretana, que le ha tocado vivir, ha sido de casa, de familia, ha sido de principios, de valores, al que a las queretanos que conozco, unas se casaron otras no, pero hay van con los hijos, les han inculcado lo mismo que a nosotros nos inculcaron, pero porque los hijos son de 25 y 30 años, pero ellos, que ya tienen a sus hijos más chicos, es otra cosa, como que somos el último eslabón de la cadena perdida, pero esperemos que se rescate algo de la mujer.

Mencionó que son 25 mil peregrinas, y al pasar de los días, cada una conoce la vida de las demás y se animan a seguir adelante tanto en la peregrinación como en su vida personal y a pesar de caminar 8 días, regresan a su casa y agarran sus actividades con impetú y sigues, somos echadas para adelante.

La profesionista señaló que hoy en día hombre y mujer van a la par, en el trabajo, tienes derecho a ciertos puestos, aquí en Querétaro y ahora puedes estar en una dirección, antes si te embarazabas tenías que firmar tu renuncia y hoy te embarazas te vas y regresas, ya existe guardería y demás.

La mujer apuntó, se enfrenta a una lucha, quieren ser iguales pero luego se quejan, “la igualdad, es en cuestión no de trato, sino de oportunidades, antes el divorcio era penadisimo y ahora ya se divorcia o deja al hombre golpeador, aun así, hay jóvenes que desde antes de casarse las golpea y aun así se casa, ya desde ahí va mal porque no se da a respetar o que dicen soy madre soltera y de diferente hombre.

Destacó que existe discriminación, hay personas que no ven a la mujer con responsabilidad o que pueden realizar el trabajo, o que el hombre se molesta porque su jefa es una mujer, y pese a que la mujer tiene la capacidad para ocupar una vacante se la dan al hombre.

Asimismo puso de ejemplo a las mujeres que van en la peregrinación, en la sierra las mujeres que les hacen favor de dar un taquito, sacan el huevo, los nopales, las tortillas, pero atrás vienen los hombres y cuando ellas arrancan, se escucha cómo matan el puerco, porque a los hombres les dan tacos de carne o de barbacoa, “es diferente el menú”, porque el hombre tiene la autoridad de decidir, “en la misma pere, se ve, las mujeres y los hombres, en ese sentido, la mujer no tiene derecho a decidir, sobre todo en poblados así, la mujer pide permiso y el hombre decide”.

Afortunadamente, la igualdad ya se está viendo sobre todo en las nuevas generaciones, ya es igualdad, tú lavas tu ropa yo lavo mi ropa, la actividad en casa se ha dividido y también los hijos, el papá con regalos para agradar al niño y la mamá regaña y educa al niño.

Cuando se divorcian, dice el papá no me alcanza para la pensión, porque la mujer es más responsable, es líder en su casa, la mujer es fuerte, la mujer es organizada, la mujer es incansable.

La autoestima, destacó es el derecho que más se vulnera, al creer que la mujer es inferior, que no le permiten opinar o decidir.

Se ha avanzado en la equidad de género, en los trabajos, espero que en la política, ahora con el 50-50 espero que sea así, ahora una mujer en el Banco de México, ojala resulte, se está trabajando en equidad, falta pero se trabaja en ello, ojala que sea para bien.

Gaby resaltó que como presidenta de la Asociación de Peregrinas de Querétaro al Tepeyac, es apoyada por 175 mujeres, en una columna de ocho kilómetros, una columna ordenada, de respeto, orden, la integración, “ya vez que dicen, mujeres juntas ni difuntas”.

Caminamos 8 días juntas, toda esa organización la llevamos mujeres, la punta es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, la mujer evangeliza, la mujer construye, la mujer nos guía nos enseña y en la pere aprendes mucho, porque todas las mujeres llevamos un saco de penas, no somos santas, el que vive con el borracho, para ella son vacaciones, el que el único lugar que conoce es la Basílica, o la que trabaja, pide permiso no le dan y renuncia, ya desde ahí se identifican porque de tanto caminar ya conocen la vida de las demás y se animan entre mujeres, siempre nos estamos dando apoyo, la pere es un retiro espiritual, sentimos lo mismo, y hacemos lo mismo, cada quien tiene su vida. “Mi gestión como presidenta es un orgullo”.

Gaby se define como una mujer coqueta, orgullosa de haber sido mujer.