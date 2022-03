Buscará Grupo Ecológico Sierra Gorda la certificación Earth Check

Aspiran a ser reconocidos como destino turístico sustentable.

Por Mercedes Cortés

La co-fundadora del Grupo Ecológico Sierra Gorda, Pati Ruiz Corzo dio a conocer que mediante tareas coordinadas con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado buscarán la certificación internacional “Earth Check” para el reconocimiento de la Sierra Gorda queretana como destino turístico sustentable.

La iniciativa -enfatizó- busca alinear agendas institucionales sobre el rumbo de impulsar el turismo en la zona bajo el principio rector del cuidado al medio ambiente y la conservación de espacios naturales.

“Este intento de buscar la certificación es alinear las agendas institucionales. “Que nuestra sierra tenga rumbo, tenga timón y la Secretaría de Turismo del Estado asumió junto con Sedesu esta orientación de programas hacia la sustentabilidad”.

En entrevista, Pati Ruiz defendió la protección del valor biológico de la Sierra Gorda queretana, una de las áreas naturales mejor conservadas del centro de México, por encima de un proyecto turístico poco empático con el medio ambiente.

“La Sierra Gorda no es un parque de diversiones, es un territorio naturalmente protegido por su valor biológico entonces el turismo tiene que estar supeditado a la prioridad que es la conservación del territorio.

“No puede uno violar santuarios en nombre de un turismo mercenario. Eso no queremos en la Sierra Gorda”, aseveró.

Pati Ruiz, asimismo, confirmó la participación del CESG en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y ante el adelgazamiento de recursos financieros y humanos de las instituciones federales, apuntó al Gobierno Estatal como la alternativa para el fortalecimiento de la política ecológica local.

“Participamos en el Plan Estatal de Desarrollo. Creo que esa debe de ser la opción para cada estado. No sólo para Querétaro. Que Gobierno del Estado asuma sus recursos naturales. Porque al fin y al cabo los bosques son de los queretanos y si no perdemos todo.

“El patrimonio del estado se mutila, se acaba, se agota. Si no hay vegetación no hay lluvia, no hay infiltración se pierde el suelo y son valores irrecuperables”

En tal sentido aseguró entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Sustentable se ha marcado como agenda conjunta la obtención de la certificación “Earth Check”, misma que está basada en los principios del Acuerdo 21 promovido por la ONU y que tiene por principal objetivo sentar las bases para el desarrollo turístico sustentable.

“Todas las secretarías de estado que participaron en esa reunión. Todas están de acuerdo en orientar, en fortificar, en sanear, en organizar a la Sierra Gorda de tal modo que se pueda brindar un servicio turístico de calidad. De poca presión. No queremos el montón de gente. Eso deja dañadísimo a la naturaleza”, constató.