DíaDeLaMujer Olga Hernández/Artista

“A diario me esfuerzo por poner en alto el nombre de la mujer”

“Para mí, este Día Internacional de la Mujer es un día especial para alzar la voz, para recordar a todas las mujeres que lucharon y luchan por la igualdad. Un día para visibilizar el papel de la mujer libre de estereotipos de género y de las imposiciones del Patriarcado”.

Por Aracely Tovar

Noticias

Olga Hernández, artista plática de profesión, en este Día Internacional de la Mujer, asegura que desde el momento en que se etiqueta el género y asociar ciertas características a las mujeres es discriminación.

“El género no debería de importar, tenemos las mismas capacidades y no así oportunidades y no debería estar a discusión ni esperar que lo aceptaran, la perfección o imperfección de una persona no la define el género”, expresó.

En entrevista para esta Casa Editorial, la joven artista, esposa y madre de dos pequeños, comparte que la verdadera lucha a la que actualmente se enfrentan las mujeres es a la de tener mayores y mejores espacios, reconocimiento y el no permitir retroceder en la lucha de igualdad de derechos entre hombre y mujer.

“Desde pequeñas nos han enseñado que al ser mujer tienes que esforzarte el doble para que te tomen en cuenta. En mi caso he recibido comentarios como: “Tú no necesitas trabajar”, o cuestionan el precio de mis obras argumentando que al fin soy mujer y no necesito dinero, como si una mujer no pudiera ser exitosa”, señaló.

Al cuestionarle a Olga cuál cree que es el derecho que más se vulnera para las mujeres –en el ámbito artístico- indicó que es el de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, pues se piensa que por ser mujer debe ganar menos, asumiendo que no tienen el derecho de ganar igual o incluso más que un hombre.

Por lo anterior, asegura que desde su trinchera, como artista plástica toma responsabilidad de su voz creadora por medio de sus obras expresando lo que piensa y siente en relación a la desigualdad. Así mismo, indicó que lucha día a día por tener un espacio para seguir creando y trascender, respetando su trabajo y creyendo en sí misma porque sólo así puede pedir que crean en ella, esforzándose por poner en alto el nombre de la mujer.

Olga Hernández, durante esta entrevista, compartió que sin duda alguna a la mujer que más admira es su mamá, quien ha sido su principal fuente de inspiración y quien le ha demostrado que se puede hacer todo lo que se desea y al mismo tiempo tener una hermosa familia.

“El día de mi mamá creo que tiene 48 horas, siempre tiene tiempo para los demás intercalando su vida de esposa, mamá, abuela, hermana, empresaria y aún le sobran horas para el canto”, añadió.

Fuera de su ámbito personal, también mencionó que admira mucho a la pintora Frida Kahlo, un Ícono, una mujer adelantada a su época, fuera de convencionalismos, que pese a una trágica vida, tenía una gran fortaleza, que nada la detenía y cada accidente le daba más herramientas para seguir creando, para ella es un ejemplo de que ante la adversidad hay oportunidades y nadie te puede decir que no se puede.

Finalmente, Olga comparte que desea continuar expresándose a través de sus obras, llevando su arte y alma a todo el mundo, pues aunque ya ha tenido la fortuna de exponer en Paris, Mónaco, Madrid, Egipto, Portugal, México y ahora Asia, le gustaría mucho hacer un mural monumental en Querétaro.