¡REGRESARÁ BRADY!

Tom Brady sale del retiro y anuncia que regresa a los Buccaneers

AGENCIAS

Tom Brady, uno de los mejores jugadores en la historia del futbol americano aceptó que saldrá del retiro para volver a los emparrillados y lo hará para continuar con los Buccanners de Tampa Bay.

Hace poco más de un mes, el máximo ganador de Super Bowl paralizó al mundo cuando anunció su retiro, pero la decisión le duró poco, ya que a través de un mensaje en sus redes sociales, confirmó que regresará para disputar su temporada 23 en la NFL.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa”, escribió en sus redes sociales.

En las últimas semanas, había muchos rumores sobre el entorno de Brady, algunos periodistas incluso aseguraban que iba a salir del retiro para jugar con los 49ers de San Francisco, equipo de su infancia. Al final sí salió del mismo, pero para regresar al equipo con el que hace un año se coronó campeón del Super Bowl.

Brady tiene 44 años de edad, a lo largo de las 22 temporadas ha consiguió ganar siete Super Bowls y en cinco ocasiones fue nombrado el MVP del Super Bowl.

Brady conquistó seis trofeos Vince Lombardi con los New England Patriots y uno más con los Tampa Bay Buccaneers, cifras por la que es catalogado como el mejor quarterback de la historia no le fue sencillo.