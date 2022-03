Se prepara ITSJR para regreso a clases presenciales

Por Josefina Herrera

A partir de este 14 de marzo, el Instituto Tecnológico de San Juan del Río recibirá de manera presencial a alumnos de al menos dos carreras formadas por grupos pequeños, y aunque a decir del director de esta institución educativa, José Pedro Fuentes González no es el momento ideal aún para regresar al cien por ciento, ya es necesario, pues tanto maestros como estudiantes lo necesitan.

Por tal motivo es que poco a poco el ITSJR irá ingresando a sus estudiantes de manera escalonada, esto con la intención de llegar al momento en el que ya pueda regresar toda la comunidad al cien por ciento.

“Nosotros ya estamos trabajando para que a partir de este lunes 14 estemos de manera presencial las carreras de Ingeniería en Electrónica, y las carreras de Tecnología, Información y Comunicación, y ¿por qué estas carreras?, porque son las carreras que menos alumnos tienen, los grupos mayores son como de 22 a 25 alumnos, y no tuviéramos que hacer una división en los grupos para poder atenderlos, entonces obviamente siempre pensando y respetando la sana distancia para evitar los posibles contagios que se puedan dar así es como lo vamos a manejar, estamos viendo también que el desarrollo y la evolución de este COVID-19, esta variante de OMICRÓN pues al parecer ya está bajando mucho, en muchos estados la educación presencial ya está al 100 por ciento, entonces todavía nosotros tenemos ahí ciertas dudas precisamente porque estamos en el semáforo amarillo, y nosotros tampoco queremos arriesgar las cosas, pero si estamos conscientes de que ya tenemos que regresar porque es una situación que tanto maestros como alumnos ya nos están pidiendo, ya quieren estar en un esquema normal pues para poder tener un mejor beneficio de la educación en términos generales”.

En cuanto a la educación híbrida el rector del ITSJR mencionó que es complicado, sobre todo por la atención que requieren los alumnos del maestro, y aunque se ha hecho un gran esfuerzo por seguir llevando la educación virtual, ha sido difícil para ellos incluso llegar a algunas comunidades donde ni siquiera cuentan con internet.

“Nosotros hemos estado analizando y está un poco complicado la educación híbrida porque definitivamente no estamos preparados al 100 por ciento para ofrecerles, pero sí hemos hecho un esfuerzo muy grande para dar la educación a distancia, y yo le agradezco mucho a los jóvenes y a los maestros el esfuerzo que están haciendo por continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje a pesar de que las condiciones no son las más adecuadas, ahí tenemos gente de comunidades donde no llega el internet y tiene que estar tomando la clase a través del teléfono celular y eso termina siendo costoso, y pues definitivamente la educación virtual no es la mejor porque siempre hace falta el acompañamiento del maestro para poder aclarar algunas dudas que se tienen respecto a los conocimientos que se están adquiriendo, entonces eso lo tenemos claro”.

Mencionó que debido a estas complicaciones es que urge regresar a clases presenciales, y analizando algunos tecnológicos en otros estados, en donde ya se encuentran en semáforo verde y la educación ya es totalmente presencial y con grupos grandes, lo están tomando como referencia para que les dé la confianza de regresar a las aulas también.

“Porque ya tienen tiempo y la verdad es que no han tenido problemas, así problemas muy marcados de ya pasó esto o lo otro, algo que tengamos que lamentar afortunadamente no, entonces eso también nos da confianza para poder pensar nosotros también y no queremos traer a las seis carreras de golpe porque también queremos ver el comportamiento, o sea qué es lo que nos va a pasar o qué es lo que tenemos que acomodar para que no afecten la salud tanto de maestros como de alumnos y de nosotros mismos, es la idea”.