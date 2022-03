7 ventajas de comprar maquinaria ligera usada

Extracto:

Motivos por los cuales comprar maquinaria de segunda mano podría ser la mejor decisión para tu proyecto de construcción.

¿Comprar equipos nuevos, rentados o mejor usados? Se trata de un cuestionamiento que muchas compañías constructoras se hacen cuando llega la necesidad de adquirir maquinaria ligera para los proyectos que se avecinan.

Es normal que cuando se está pensando en optar por una empresa con venta de maquinaria usada, surjan preocupaciones sobre la calidad y el funcionamiento de las máquinas. Y es que es común concebir a un equipo nuevo como la mejor opción. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Que la maquinaria sea usada no significa que no sirva o sea vieja. De hecho, ofrece muchos beneficios que a continuación vamos a exponer:

Es más económica

La primera y más obvia ventaja de comprar maquinaria ligera usada es el precio. Decidirse por esta opción supone un ahorro importante en costos operativos y en impuestos, en ocasiones de hasta el 50%. Cabe aclarar, que muchas empresas que se dedican a la venta de máquinas de segunda mano, además ofrecen planes de financiamiento. Por lo tanto, el costo del equipo puede irse pagando con su trabajo.

Cuidas al medio ambiente

Una constructora comprometida con el cuidado del medio ambiente habla muy bien ante sus competidores y al momento de buscar inversionistas y clientes. Cuando compras maquinaria usada, estás diciéndole adiós toda una cadena de fabricación, y por lo tanto, reduciendo la huella de carbono. Darle una segunda vida a equipos que ya no le funcionan a alguien más es una gran manera de alargar su vida útil y evitar que se convierta en chatarra así como así. Si lo piensas, es un tipo de reciclaje muy responsable.

La entrega es más rápida

No es ningún secreto que la importación de maquinaria nueva, aunque sea ligera, supone largos tiempo de espera. Pueden pasar semanas (y en ocasiones hasta meses) para recibir tu pedido. Esto se traduce en un atraso en calendarios de construcción, sin mencionar una pérdida de dinero. Comprar máquinas usadas es comprar máquinas que existen en inventario, por lo que puedes recibirlas incluso el mismo día si lo requieres, agilizando así tus procesos.

Inviertes recursos en otras cosas

Debido al dinero que ahorras al comprar maquinaria usada, se puede evaluar la posibilidad de destinar recursos en otras áreas importantes para el proyecto de construcción, como lo son la contratación de mayor personal o mejoras en el diseño arquitectónico. Dependerá de la lista de deseos que el cliente tiene por cumplir para su obra.

Perfectas condiciones

Como mencionábamos anteriormente, existe una concepción errónea de que las máquinas usadas son viejas o ya no funcionan bien. Esto no podría estar más alejado de la realidad. Son equipos que simplemente pertenecían a alguien más, pero se entregan en perfectas condiciones y hasta con mantenimiento realizado.

Capacitación incluida

Otra ventaja de tratar directamente con una empresa que vende equipamiento de segunda mano es que te pueden enseñar a usarlas de manera óptima, aprovechando al 100% su capacidad para sentir que la inversión fue muy buena.

Muchas veces incluyen accesorios

Como último punto, considera que al recibir una máquina ligera usada también puedes recibir accesorios o herramientas que explotarán al máximo las funciones. Y es que las personas que te la están vendiendo no necesitarán más dichos adimentos. Por el contrario, cuando compras equipos nuevos, corre por tu cuenta el hecho de buscar los mejores accesorios.

Ya lo sabes, la próxima vez que requieras equipos para un proyecto de tu constructora, no dudes en considerar la opción de comprar maquinaria de ocasión.