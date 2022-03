En vilo, Viacrucis presencial en La Cañada

Preparan grabaciones para el formato virtual, pero ensayan para en caso de que se autorice de manera presencial

Por Jahaira Lara

Desde el pasado 8 de enero alrededor de 60 actores iniciaron los ensayos para el Viacrucis de La Cañada 2022, así como las grabaciones de los diferentes pasajes bíblicos que son representados el viernes santo. Y es que hasta el momento la determinación es que por tercer año consecutivo una de las representaciones más grandes de las Tres Caídas, se lleve a cabo de manera virtual.

De acuerdo con Jesús Gaona Suárez, presidente de los Tribunales de Jesús de La Cañada, ante las condiciones sanitarias que se tenían al inicio del año por la contingencia de COVID-19, se decidió realizar el viacrucis 100 por ciento virtual y bajo un esquema de trabajo que permitiera evitar la concentración de todos los actores actores participantes en los ensayos y grabaciones, por lo que las actividades se programan por escenas con no más de 25 personas -incluyendo el Staff-, durante los sábados y domingos.

Sin embargo, ante el escenario que se mantiene en la entidad por la baja en contagios, se busca la autorización de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales para realizar la representación de manera presencial con un aforo controlado, según se determine en base a los protocolos establecidos. Autorización que de acuerdo con Gaona Suárez, si llega podría ser de “última hora”, de 15 días a una semana antes del día de la representación.

Es así que además de las grabaciones que serán transmitidas a través de las redes sociales de los Tribunales de Jesús el próximo Viernes Santo, la última de ellas programada para el 2 de abril; se trabaja en una alternativa para poder representar el Viacrucis de manera presencial, por lo que ya se tuvo un primer acercamiento con autoridades del municipio de El Marqués, para conocer las posibilidades.

“Estamos trabajando para los dos proyectos, virtual al 100 por ciento que ahorita es lo que tenemos y para presencial también un poco porque no sabemos si lo vayan a autorizar, estamos trabajando en las dos partes para que el día de mañana, si nos autorizan una semana antes previo al viacrucis no nos agarren sin tener nada, estamos trabajando en esa parte (…) Hemos tenido acercamientos con municipio pero hasta ahorita no se nos ha autorizado nada”.

Previo a la pandemia, el Viacrusis de La Cañada congregaba a cerca de 200 actores y personal de Staff, quienes se presentaban ante miles de personas; sin embargo, con la pandemia se optó por hacerlo de manera virtual; situación que Gaona Suárez calificó de difícil previo al 60 aniversario de las representaciones de la visa y muerte de Jesucristo.

“Es muy fuerte porque es una de las representaciones a nivel estatal e incluso nacional, más grandes que hay y como lo mencionaba estamos previos a cumplir 60 años en el grupo de Tribunales de Jesús”, puntualizó.