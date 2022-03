Arriba material para Consulta de Revocación de Mandato en Distrito 02

En total se recibieron cuatro mil 300 piezas de material diverso y será el próximo 22 de marzo que lleguen las papeletas

Por Josefina Herrera

Este martes arribó al Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito 02 que comprende San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, material diverso para la consulta popular de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que se efectuará este próximo 10 de Abril.

Roberto Lagunes Gómez, vocal Ejecutivo de este distrito fue el encargado en recibirlo, y en entrevista mencionó que ya van muy avanzados en los preparativos de esta actividad ciudadana, y aunque por el momento sólo llegó material de apoyo, será el próximo martes 22 que se reciban las boletas de esta elección popular.

En lo que corresponde al Distrito 02 llegaron en esta ocasión cuatro mil 300 piezas de diverso equipamiento que será utilizado en los distintos puntos ya identificados para la instalación de las casillas.

Entre algunos de estos materiales que se recibieron se encuentran actas de los electores en tránsito, hojas de incidencias de la Revocación de Mandato, acta de la Jornada Electoral, sobres diversos, cartel de resultados, cinta de seguridad, entre otros más.

“Hoy no llegan papeletas, esas llegan el 22 que también los vamos a estar invitando, pero ahorita llega diversa documentación y material electoral que se utilizará el día de la jornada consultiva, eso es lo que llega, es material y documentación que no viene custodiado porque no trae logos ni algo importante, el día 22 sí van a llegar las papeletas y llegaría con la Guardia Nacional que son los que van a estar resguardando tanto el traslado de los talleres o de la bodega del INE en el estado de México y tanto que van estar aquí resguardando la bodega electoral durante la estancia hasta el 14 de abril estarán aquí, los de la Guardia Nacional”.

Adelantó que serán 194 casillas las que se instalarán en los tres municipios correspondientes a este distrito, en las que incluyen 78 básicas, 115 contiguas y una especial, la cual esta última estará ubicada en San Juan del Río.

“Ya habíamos aprobado 194 casillas que son similar a lo que es la consulta popular, pero ahora estamos haciendo revisión del listado nominal porque se aprobaron conforme al padrón electoral para que fuera pensando a futuro, pensando en los que fueron a recoger su credencial y es probable que reduzcamos dos contiguas, pero eso se va a definir en los siguientes días, esto dentro del municipio de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes”.